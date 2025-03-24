Η Ελλάδα με μία μυθική εμφάνιση πήρε ιστορικό διπλό μέσα στη Σκωτία και με συνολικό σκορ 3-1 προκρίθηκε στο Group A του Nations League, σκορπίζοντας άφθονο ενθουσιασμό σε ολόκληρο το ελληνικό φίλαθλο κοινό, δημιουργώντας ταυτόχρονα και την προσμονή για να δει ξανά την «γαλανόλευκη» να παίζει.

Στη Γλασκόβη για χάρη της Εθνικής βρέθηκε και ο Στέλιος Γιαννακόπουλος για να στηρίξει τον αγώνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, με τον παλαίμαχο διεθνή να ανεβάζει μία φωτογραφία στα social media, στέλνοντας τα συγχαρητήρια του στους ποδοσφαιριστές, για την πρόκριση και τη σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησαν.

Αναλυτικά το μήνυμα του Στέλιου Γιαννακόπουλου:

«Συγχαρητήρια σε όλους, απίθανη εμφάνιση και μία μεγάλη δήλωση από την νέα γενιά παιχταράδων μας».

