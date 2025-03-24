Οι μάχες των «αιωνίων» στη Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η κανονική περίοδος της Euroleague μπαίνει στην κρίσιμη τελική ευθεία και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι κοντά στους «αιωνίους» και στην προσπάθειά τους για την πρόκριση στο final four.
Την Τρίτη (25/03) ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Γαλλία με στόχο την επιστροφή στις νίκες, απέναντι στη Βιλερμπάν, στις 21:45. Στην περιγραφή του αγώνα ο Νίκος Ζέρβας.
Την Τετάρτη (26/03) στις 21:05 η σκυτάλη περνά στον πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR που αγωνίζεται στη Σερβία κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μεταδίδει από το Βελιγράδι ο Γιώργος Πετρίδης.
Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια και φυσικά τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.
Βιλερμπάν-Ολυμπιακός, Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR.
Απολαύστε τις μάχες κορυφής της Euroleague, εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
