Η Ισπανία προκρίθηκε στο Final 4 του Nations League νικώντας στα πέναλτι την Ολλανδία και ο Λαμίν Γιαμάλ δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει στη σκληρή κριτική που του είχε ασκήσει προ ημερών ο Ράφαελ Φαν Ντερ Φάαρτ.

Ο Ολλανδός παλαίμαχος μέσος και άλλοτε παίκτης της Ρεάλ είχε κατακεραυνώσει τον 17χρονο άσο της Μπαρτσελόνα μετά την μέτρια απόδοσή του στο 2-2 του πρώτου αγώνα. «Βλέπω κάποια πράγματα στον Γιαμάλ που δεν μου αρέσουν. Παίζει με λίγο κατεβασμένο το σορτσάκι, δεν προσπαθεί και πάρα πολύ, κάνει αλαζονικές χειρονομίες... Όταν είσαι τόσο μικρός, πρέπει να χαίρεσαι το κάθε λεπτό που παίζεις με την εθνική σου ομάδα. Όσο καλός κι αν είσαι, θα πρέπει να το αποδεικνύεις σε κάθε λεπτό, σε κάθε αγώνα. Κι ο Χάτο τον έσβησε στο γήπεδο», ανέφερε από το ρόλο του τηλεσχολιαστή.

Προφανώς τα λόγια του Φαν Ντερ Φάαρτ ενόχλησαν τον Γιαμάλ, που δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει μετά την πρόκριση της Ισπανίας, όπου σκόραρε στην παράταση. Ανεβάζοντας μια φωτογραφία του Ολλανδού παλαίμαχου άσου, έγραψε στα social media: «Σορτσάκι κάτω, ένα γκολ, ένα χαμένο πέναλτι και η ομάδα μας στα ημιτελικά. Πάμε Ισπανία!»

