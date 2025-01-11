ΝΒΑ: Αναβλήθηκε η αναμέτρηση των Χοκς και Ρόκετς στην Ατλάντα

Σε μια ακόμη αναβολή αναμέτρησης την τελευταίας εβδομάδας, οδηγήθηκε το ΝΒΑ.

Μετά από εκείνη της αναμέτρησης τον Λέικερς με τους Χόρνετς λόγω των φονικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, η κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου πως αναβάλλεται και το παιχνίδι ανάμεσα στους Χοκς και τους Ρόκετς στη «State Farm Arena», που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα στις 22:00.

Ο λόγος της απόφασης αυτής έχει να κάνει με το γεγονός πως στην Ατλάντα υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα και πολύ άσχημος καιρός λόγω χιονόπτωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στην πόλη πολλά προβλήματα με τον παγετό.

Hawks vs Rockets game tonight at State Farm Arena has been postponed “due to the severe weather and hazardous icy conditions in the Atlanta area.”



per the NBA — Zach Klein (@ZachKleinWSB) January 11, 2025

