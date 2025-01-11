Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΝΒΑ: Αναβλήθηκε η αναμέτρηση των Χοκς και Ρόκετς στην Ατλάντα

Στην αναβολή της αναμέτρησης Χοκς-Ρόκετς προέβη το ΝΒΑ, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Ατλάντα

NBA

Σε μια ακόμη αναβολή αναμέτρησης την τελευταίας εβδομάδας, οδηγήθηκε το ΝΒΑ.

Μετά από εκείνη της αναμέτρησης τον Λέικερς με τους Χόρνετς λόγω των φονικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, η κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου πως αναβάλλεται και το παιχνίδι ανάμεσα στους Χοκς και τους Ρόκετς στη «State Farm Arena», που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα στις 22:00.

Ο λόγος της απόφασης αυτής έχει να κάνει με το γεγονός πως στην Ατλάντα υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα και πολύ άσχημος καιρός λόγω χιονόπτωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στην πόλη πολλά προβλήματα με τον παγετό.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA αναβολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark