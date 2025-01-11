Τέλος ο Άμραμπατ από την ΑΕΚ - «Αξέχαστο κεφάλαιο στην καριέρα μου»

Ο Νορντίν Άμραμπατ έπειτα από 3,5 χρόνια συνεργασίας με την ΑΕΚ, είναι πλέον ελεύθερος, λύνοντας το συμβόλαιό του με την ελληνική ομάδα.

Το «διαζύγιο» των δύο πλευρών, που αποφασίστηκε από κοινού, ανακοινώθηκε το πρωί του Σαββάτου, με την «Ένωση» ν’ αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Νόρντιν Άμραμπατ για την λύση του συμβολαίου του κοινή συναινέσει.

Ο Μαροκινός πλάγιος επιθετικός εντάχθηκε στην ΑΕΚ το 2021 και ήταν εκ των πρωταγωνιστών της κατάκτησης του Νταμπλ 2022-2023. Αγωνίστηκε σε 113 επίσημα ματς και πέτυχε 22 γκολ.

Όλη η οικογένεια της ΑΕΚ και προσωπικά ο διοικητικός της ηγέτης κ. Μάριος Ηλιόπουλος ευχαριστούν τον Νόρντιν για την προσφορά του. Του ευχόμαστε υγεία και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας του».

Ο ποδοσφαιριστής από την πλευρά του, μέσω social media είπε:

«Τελειώνει ένα αξέχαστο κεφάλαιο στην καριέρα μου. Ήταν 3,5 χρόνια γεμάτα ωραίες αναμνήσεις. Θα ήθελα να πω ένα ιδιαίτερο “ευχαριστώ” στον κ.Μάριο Ηλιόπουλο και τον κ. Δημήτρη Μελισσανίδη, όπως επίσης και προς τους υπέροχους οπαδούς μας. Και φυσικά δεν ξεχνώ και όσους εργάζονταν στο προπονητικό κέντρο. Σας ευχαριστώ για όλα».

