Ραντεβού με την ιστορία έχει η Εθνική πόλο γυναικών, η οποία αντιμετωπίζει την Ολλανδία (13:30, Ertsports 2) για μια θέση στον τελικό του World Cup, που διεξάγεται στην Τσενγκντού της Κίνας.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη σάρωσε στον προημιτελικό την Ιταλία, επικρατώντας 19-14 και με όπλο την εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, όπου βελτίωσε την άμυνά της, θέλει να «βουλιάξει» και τους οράνιε.

Κορυφαίες για την Εθνική κόντρα στη «σκουάντρα ατζούρα» ήταν η Βασιλική Πλευρίτου με 5 γκολ και η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη με 4, ενώ σημαντικές βοήθειες προσέφερε και η Έλενα Ξενάκη (3 τέρματα).

Η Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση απέκλεισε στους «8» την Ιαπωνία με 24-16 και έδειξε σε πολύ καλή φόρμα, με την Βασιλική Πλευρίτου να τονίζει πως «θα πρέπει να παίξουμε καλύτερη άμυνα».

Στον άλλον ημιτελικό η Ισπανία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία (15:30), με τον νικητή να παίρνει το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.