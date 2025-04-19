Λογαριασμός
Ραντεβού με την ιστορία η Εθνική κόντρα στην Ολλανδία για μια θέση στον τελικό

Η Εθνική Ελλάδος πόλο γυναικών αντιμετωπίζει την ισχυρή Ολλανδία στα ημιτελικά του World Cup (13:30) με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης

εθνική πόλο γυναικών

Ραντεβού με την ιστορία έχει η Εθνική πόλο γυναικών, η οποία αντιμετωπίζει την Ολλανδία (13:30, Ertsports 2) για μια θέση στον τελικό του World Cup, που διεξάγεται στην Τσενγκντού της Κίνας.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη σάρωσε στον προημιτελικό την Ιταλία, επικρατώντας 19-14 και με όπλο την εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, όπου βελτίωσε την άμυνά της, θέλει να «βουλιάξει» και τους οράνιε.

Κορυφαίες για την Εθνική κόντρα στη «σκουάντρα ατζούρα» ήταν η Βασιλική Πλευρίτου με 5 γκολ και η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη με 4, ενώ σημαντικές βοήθειες προσέφερε και η Έλενα Ξενάκη (3 τέρματα).

Η Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση απέκλεισε στους «8» την Ιαπωνία με 24-16 και έδειξε σε πολύ καλή φόρμα, με την Βασιλική Πλευρίτου να τονίζει πως «θα πρέπει να παίξουμε καλύτερη άμυνα».

Στον άλλον ημιτελικό η Ισπανία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία (15:30), με τον νικητή να παίρνει το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών
