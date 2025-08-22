Η υπόθεση του Αντριέν Ραμπιό στη Μαρσέιγ συνεχίζει να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων. Μετά τις καταγγελίες του ίδιου του ποδοσφαιριστή ότι το επεισόδιο με τον Τζόναθαν Ρόου ήταν «στημένο» από τη διοίκηση, την σκυτάλη πήρε η μητέρα του, Βερονίκ Ραμπιό.

Η μητέρα του λοιπόν, η οποία είναι και μάνατζέρ του, εξαπέλυσε επίθεση προς τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, καταγγέλλοντας πως χειρίζεται παρόμοιες υποθέσεις στην ομάδα έχοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την περίπτωση του Μέισον Γκρίνγουντ, θυμίζοντας ότι ο Ιταλός προπονητής είχε μιλήσει τότε για «δεύτερη ευκαιρία» στον Άγγλο επιθετικό, παρά το βαρύ παρελθόν του.

«Συμφωνώ ότι όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά γιατί ο γιος μου να μην τη δικαιούται;» δήλωσε με νόημα η Βερονίκ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για άνιση μεταχείριση.

Η παρέμβασή της φούντωσε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από την αμφιλεγόμενη απόφαση απομάκρυνσης του διεθνούς Γάλλου μέσου, του οποίου το μέλλον θα είναι εκτός απροόπτου μακριά από τη Μασσαλία.

