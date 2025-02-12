Παράνομη η σύνθεση της ΚΕΔ - Δικαιώθηκε ο Παναθηναϊκός στο ΑΣΕΑΔ

Το πρωί της Τετάρτης (12/2) το ΑΣΕΑΔ, έκρινε ως παράνομη τη σύνθεση της ΚΕΔ έπειτα από προσφυγή που είχε καταθέσει ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR πριν από λίγους μήνες.

Τον Οκτώβριο η ΕΟΚ είχε ανακοινώσει την αλλαγή της σύνθεσης ΚΕΔ, μετατρέποντάς την σε τριμελή από πενταμελή. Η νέα σύνθεσή της ΚΕΔ είχε ως μέλη τους Στέλιο Κουκουλεκίδη, Δημήτρη Μπήτη και τον Τάσο Πηλοΐδη, που αποτέλεσε το νέο πρόσωπο της επιτροπής.

Όλα αυτά, ενώ σήμερα έχουμε την έναρξη του Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη και αναμένουμε τους ορισμούς των διαιτητών.

Η απόφαση του ΑΣΕΑΔ αναφέρει τα εξής:

To Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ' αρ. 22/12-2-2025 απόφασή του, δέχεται την προσφυγή. Ακυρώνει την απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. που ελήφθη κατά την 2η συνεδρίαση στις 11-10-2024, κατά το μέρος που αφορά το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί συγκρότησης και ορισμού μελών της Κ.Ε.Δ. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα.

H προσφυγή του Παναθηναϊκού είχε γίνει για τους εξής λόγους:

α) η απόφαση στερείται οποιασδήποτε αιτιολογίας για τη μείωση του αριθμού των μελών της Κ.Ε.Δ. από πέντε σε τρία (άρα και την οριστική αποχώρηση τριών μελών της παλιάς Κ.Ε.Δ.), καθώς και για την αντικατάσταση του απερχόμενου ειδικού συμβούλου διαιτησίας (με τη νέα απόφαση ορίστηκε ο Κορομηλάς) και ενός ακόμη μέλους της παλιάς Κ.Ε.Δ. με νέα πρόσωπα, τα οποία δεν μετείχαν στην τελευταία σύνθεσή της. Ειδικότερα από την προηγούμενη σύνθεση παρέμειναν οι Κουκουλεκίδης και Μπήτης, νέο μέλος προστέθηκε ο Πηλοϊδης και λόγω της μείωσης έφυγαν οι Σχοινάς, Μουζάκης και Μαγκανάς.

β) δεν προβλέπει, κατά παράβαση του νόμου και των κανονισμών, την χρονική διάρκεια της θητείας των μελών της ορισθείσας νέας Κ.Ε.Δ.

