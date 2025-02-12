Πρόβλημα με τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό!

Ο προπονητής των «πράσινων» ανέβασε πυρετό, όντας ασθενής από την Κυριακή (9/2), όταν ξεκίνησε φαρμακευτική αγωγή, ενώ παράλληλα ταλαιπωρείται και από ενοχλήσεις στη μέση του, γεγονότα τα οποία δεν του επέτρεψαν να δώσει το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου για το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πλέον, μένει να δούμε αν ο Αταμάν θα μπορέσει να βρεθεί στον πάγκο της ομάδας του για τον αποψινό (12/2, 20:15) προημιτελικό της κόντρα στο Περιστέρι.

Παράλληλα, στη συνέντευξη Τύπου δεν πήγε ούτε ο Κώστας Σλούκας, επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία, με τον Ντίνο Μήτογλου να τον αντικαθιστά. Ωστόσο, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αναμένεται να αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.