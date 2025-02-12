Λογαριασμός
Άρρωστος και με λουμπάγκο ο Αταμάν - Δεν έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου για το Final-8 του Κυπέλλου

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου του Final-8 του Κυπέλλου, αφού έχει ανεβάσει πυρετό και ταλαιπωρείται από λουμπάγκο

Αταμάν

Πρόβλημα με τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό!

Ο προπονητής των «πράσινων» ανέβασε πυρετό, όντας ασθενής από την Κυριακή (9/2), όταν ξεκίνησε φαρμακευτική αγωγή, ενώ παράλληλα ταλαιπωρείται και από ενοχλήσεις στη μέση του, γεγονότα τα οποία δεν του επέτρεψαν να δώσει το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου για το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πλέον, μένει να δούμε αν ο Αταμάν θα μπορέσει να βρεθεί στον πάγκο της ομάδας του για τον αποψινό (12/2, 20:15) προημιτελικό της κόντρα στο Περιστέρι.

Παράλληλα, στη συνέντευξη Τύπου δεν πήγε ούτε ο Κώστας Σλούκας, επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία, με τον Ντίνο Μήτογλου να τον αντικαθιστά. Ωστόσο, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αναμένεται να αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι.

