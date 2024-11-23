Η επιστροφή του Κώστα Μπράτσου στον Βόλο συνοδεύτηκε με μεγάλη νίκη, 1-0, επί του Άρη μέσα στο «Κλ. Βικελίδης».

Οι Βολιώτες υποχρέωσαν τους «κίτρινους» στην πρώτη τους φετινή εντός έδρας ήττα, με το γκολ του Κόζτα στο 36' να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Φλύαροι οι Θεσσαλονικείς, είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων μα τους έλειψε η ουσία, έτσι έχασαν την ευκαιρία να μείνουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League και να περιμένουν μετά άνετοι το αυριανό ντέρμπι του Καραϊσκάκη.

Οι νικητές από την άλλη, ανέβηκαν στους 13 βαθμούς και απομακρύνθηκαν από τις τελευταίες θέσεις.

Στο μυαλό του κόουτς

Με σχηματισμό 4-2-3-1 πορεύτηκε ο Άκης Μάντζιος, που επέλεξε τον Κουέστα στην εστία και τους Μάγιο, Μπράμπετς, Βέλεθ και Χουάνκαρ στην άμυνα. Νταρίντα-Μόντσου βρέθηκαν στον άξονα, με τους Σίστο, Γκαρθία, Σουλεϊμάνοφ πίσω από τον Μορόν.

Ο δε Κώστας Μπράτσος, επέλεξε 4-3-3, έχοντας τον Κόβατς στο τέρματ και τους Σούντγκρεν, Μίλετιτς, Καλογερόπουλο και Μύγα στην άμυνα. Στο κέντρο βρέθηκαν οι Τσοκάνης, Γκλάβτσιτς και Βιγιαφάνιες, με τους Κόμπα, Κόζτα και Άλτμαν μπροστά.

Το ματς

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν στον αγώνα πιέζοντας για ένα γρήγορο γκολ ωστόσο ενώ είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν κατάφερναν να απειλήσουν ιδιαίτερα.

Στο 18', το σουτ του Μορόν από πλάγια θέση ήταν άστοχο, με την ώρα να περνά και τις φάσεις να είναι μηδαμινές.

Εντέλει, στο 36', ήρθαν τα πάνω, κάτω. Μετά από λάθος απομάκρυνση του Μπράμπετς, η μπάλα κατέληξε στον Σούντγκρεν, που δεν κατάφερε να νικήσει από κοντά τον Κούεστα.

Ωστόσο, ο Κόζτα δεν λάθεψε όταν πήρε το ριμπάουντ, παγώνοντας έτσι το «Κλ. Βικελίδης» με εξαιρετικό γυριστό.

Η εξέλιξη αυτή ώθηση τον Άρη να αντεπιτεθεί, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν άμεσα πέναλτι αλλά να το βλέπουν να ακυρώνεται κατόπιν χρήσης VAR.

Ακολούθησε άστοχο σουτ του Γκαρθία (43'), με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται στο 1-0 υπέρ του Βόλου.

Αναμενόμενα, οι παίκτες του Μάντζιου μπήκαν στο δεύτερο μέρος ψάχνοντας την ισοφάριση, με το δοκάρι να τους τη στερεί στο 50', όταν η μπάλα πέρασε από όλους στην μπαλιά του Μορόν και σταμάτησε στην αριστερή δοκό του Κόβατς.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά παρέμεναν ακίνδυνοι επιθετικά, με την πρώτη -και τελευταία- τελική στον στόχο να έρχεται στο 88', σε εκτέλεση φάουλ του Μόντσου που σταμάτησε ο γκολκίπερ του Βόλου.

Μία άστοχη γυριστή κεφαλιά του Σαμόρα στις καθυστερήσεις αποτέλεσε την τελευταία αξιόλογη φάση, με τον Βόλο να παίρνει... άριστα αμυντικά και μαζί ένα τεράστιο διπλό.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Άρης (Ά. Μάντζιος): Κουέστα, Μάγιο, Μπράμπετς, Βέλεθ, Χουάνκαρ, Νταρίντα (46' Σιφουέντες), Μόντσου, Σίστο (46' Ντιαντί), Γκαρθία (79' Σαμόρα), Σουλεϊμάνοφ (70' Φετφατζίδης), Μορόν

Στον πάγκο: Κυριαζής, Σαβέριο, Φρίντεκ, Φατόρε, Μοντόγια

Βόλος (Κ. Μπράτσος): Κόβατς, Σούντγκρεν (74' Ασλανίδης), Μίλετιτς, Καλογερόπουλος, Μύγας, Τσοκάνης, Γκλάβτσιτς (64' Ντε Καμπς), Βιγιαφάνιες (64' Ασεχνούν), Κόμπα, Άλτμαν (85' Μπερναντού), Κόζτα (85' Κόντε)

Στον πάγκο: Σιαμπάνης, Σμέουλερς, Δόσης, Τριανταφύλλου

Διαιτητής: Τσαγκαράκης

Βοηθοί: Κορώνας, Στάικος

4ος: Περράκης

VAR: Πολυχρόνης, Τσιμεντερίδης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.