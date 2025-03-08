Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με Γαλλία, Τουρκία και Ελβετία στον όμιλό της για το Eurobasket Γυναικών η Εθνική μας

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για την πρώτη φάση του Eurobasket Γυναικών, με την Εθνική μας βρίσκεται σε όμιλο με Γαλλία, Τουρκία και Ελβετία

Εθνική μπάσκετ γυναικών

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της φάσης των ομίλων για το Eurobasket Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι (18 έως 29 Ιουνίου), με τον έναν όμιλο και την τελική φάση της διοργάνωσης να γίνονται στον Πειραιά και στο ΣΕΦ!

Η Εθνική μας κληρώθηκε στον 1ο όμιλο, μαζί με Γαλλία, Τουρκία και Ελβετία, με τους υπόλοιπους τρεις ομίλους να διεξάγονται σε Μπολόνια (Ιταλία), Μπρνο (Τσεχία) και Αμβούργο (Γερμανία).

Θυμίζουμε ότι την πρόκριση στην προημιτελική φάση θα πάρουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις κάθε ομίλου.

Οι όμιλοι:

Α' Όμιλος: Ελλάδα, Τουρκία, Γαλλία, Ελβετία
Β' Όμιλος: Ιταλία, Σλοβενία, Σερβία, Λιθουανία
Γ' Όμιλος: Τσεχία, Βέλγιο, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία
Δ' Όμιλος: Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Ισπανία

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εθνική μπάσκετ γυναίκες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark