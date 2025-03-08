Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της φάσης των ομίλων για το Eurobasket Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι (18 έως 29 Ιουνίου), με τον έναν όμιλο και την τελική φάση της διοργάνωσης να γίνονται στον Πειραιά και στο ΣΕΦ!

Η Εθνική μας κληρώθηκε στον 1ο όμιλο, μαζί με Γαλλία, Τουρκία και Ελβετία, με τους υπόλοιπους τρεις ομίλους να διεξάγονται σε Μπολόνια (Ιταλία), Μπρνο (Τσεχία) και Αμβούργο (Γερμανία).

Θυμίζουμε ότι την πρόκριση στην προημιτελική φάση θα πάρουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις κάθε ομίλου.

Οι όμιλοι:

Α' Όμιλος: Ελλάδα, Τουρκία, Γαλλία, Ελβετία

Β' Όμιλος: Ιταλία, Σλοβενία, Σερβία, Λιθουανία

Γ' Όμιλος: Τσεχία, Βέλγιο, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία

Δ' Όμιλος: Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Ισπανία

