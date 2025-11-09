Έβαλε stop στον ΠΑΟΚ και βροντοφώναξε παρών ο Παναθηναϊκός

Ο καλύτερος φετινός Παναθηναϊκός, έστω και για 45’, κατάφερε στο χρονικό διάστημα που παρουσίασε εξαιρετική εικόνα στο γήπεδο, να τελειώσει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ! Τα δύο τέρματα των Πάντοβιτς και Γέντβαϊ αποδείχθηκαν αρκετά κι όταν πλέον η ενέργεια έπεσε και το μυαλό έπρεπε να παραμείνει καθαρό για να υπερασπιστεί το προβάδισμα, υπήρξε αντοχή και… τύχη.

Ο Κωνσταντέλιας ήταν ικανός να κρατήσει όρθιο τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, πέτυχε ένα φοβερό γκολ, χειροκροτήθηκε, αλλά αποχώρησε με τραυματισμό και τερμάτισε και τις ελπίδες της ομάδας του… Ο Παναθηναϊκός μείωσε την απόσταση από την κορυφή στο -10, ανέβηκε στην 6η θέση, με την ομάδα του Λουτσέσκου να υποχωρεί στη 2η θέση λόγω και της νίκης του Ολυμπιακού νωρίτερα μέσα στη μέρα επί της Κηφισιάς.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ράφα Μπενίτεθ στο πρώτο του ντέρμπι σε ελληνικό έδαφος έμεινε με έναν επιθετικό από τη στιγμή που ο Σφιντέρσκι δεν πρόλαβε το ματς. Παράλληλα, «έχασε» και τον Κώτσιρα κι έτσι, ξεκινώντας τον Λαφόν κάτω απ’ τα δοκάρια, είχε τον Γέντβαϊ δεξιά στην τετράδα της άμυνας, τους Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά στα στόπερ και τον Κυριακόπουλο αριστερά. Ο Σιώπης με τον Τσιριβέγια κινήθηκαν στα χαφ, ο Τζούριτσιτς μπροστά τους, ο Τετέ δεξιά, ο Ζαρουρί αριστερά και ο Πάντοβιτς στην κορυφή.

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε στη Λεωφόρο με τον Τσιφτσή στα γκολπόστ και τους Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Ο Οζντόεφ με τον Μεϊτέ ήταν στη μεσαία γραμμή, πίσω από τον Κωνσταντέλια, τον Ζίβκοβιτς και τον Ντεσπόντοφ που κινήθηκαν για να βοηθήσουν τον μοναδικό προωθημένο, Γιακουμάκη.

Το ματς:

Ίσως και το καλύτερο ημίχρονο της φετινής σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις ήταν αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο στο ξεκίνημα του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά, δύσκολα έβρισκες κάτι αρνητικό για τους «πράσινους» του Μπενίτεθ. Και αυτό, σε συνάρτηση πάντα, με τη φόρμα και το πρόσωπο που έχει δείξει η ομάδα του Λουτσέσκου όλο αυτό το διάστημα. Ταχύτητα, εκρηκτικότητα, φρεσκάδα, καθαρό μυαλό, φοβερές αλληλοκαλύψεις, τρεξίματα, έντονο πρέσινγκ στα μαρκαρίσματα, σωστή αντιμετώπιση του Κωνσταντέλια και αποτελεσματικοί Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν.

Ο ΠΑΟΚ καλά – καλά αδυνατούσε να κρατήσει την κατοχή και να προσπαθήσει να φτιάξει δικό του ρυθμό. Ο Μεϊτέ με τον Οζντόεφ έβλεπαν τους Τσιριβέγια και Σιώπη να είναι παντού. Και ο Παναθηναϊκός με τούτα και μ’ εκείνα έφτασε στο 2-0 (έχοντας κι ένα δοκάρι) μέχρι την ανάπαυλα. Στο 20’ ο Πάντοβιτς από ωραία μπαλιά του Κυριακόπουλου άνοιξε το σκορ από κοντά και στο 31’ ο Γέντβαϊ με «ξερό» δεξί σουτ εκτός περιοχής και βοήθεια από κόντρα στο χέρι του Μεϊτέ έκανε το 2-0. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη φάση όλη η ανάπτυξη του Παναθηναϊκού ήταν εξαιρετική. Είχε μεσολαβήσει και το δοκάρι του Τετέ στο 27’ με τον Τσιφτσή να διώχνει τόσο – όσο χρειαζόταν…

Διαφορετική η εικόνα των ομάδων στο δεύτερο ημίχρονο και ίσως αναμενόμενο σε ό,τι αφορούσε στον ΠΑΟΚ και λιγότερο για το κομμάτι του Παναθηναϊκού. Ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν εκείνος που κυνηγούσε και που έπρεπε να έχει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι του. Αλλά οι «πράσινοι» παραχώρησαν την κατοχή και έδειξαν ότι θιγόταν και ζήτημα ενέργειας και αντοχών από τους παίκτες του Μπενίτεθ. Χάθηκε ο Κυριακόπουλος από νωρίς με πρόβλημα τραυματισμού, ο Τετέ σε δυο περιπτώσεις έκανε κακές μεταβιβάσεις στην πλάτη των συμπαικτών του, απάντησε ο Λουτσέσκου με Τάισον και Μπιάνκο, αλλά πώς να μιλήσεις για αγωνιστικά πλάνα και τακτικές όταν υπάρχει ο «Ντέλιας»; Στο 61’ με ωραία κοφτή ντρίμπλα και απίθανο δεξί σουτ στην απέναντι γωνία, μείωσε σε 2-1 για τους Θεσσαλονικείς και κέρδισε το χειροκρότημα της Λεωφόρου…

Η κατοχή έφτασε στο 70%-30% για τον ΠΑΟΚ, αλλά η ομάδα του Λουτσέσκου δέχθηκε ισχυρό πλήγμα όταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε αναγκαστικά με πρόβλημα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο στο 75ο λεπτό. Ο Τσάλοφ είχε δώσει πνοή στην επίθεση των φιλοξενούμενων, με τον Μπενίτεθ από την πλευρά του να τοποθετεί τον Τσέριν για να φρεσκάρει τα χαφ, περνώντας και τον Μπακασέτα στο ντέρμπι.

Ο Παναθηναϊκός άντεξε μέχρι τέλους, κατάφερε στη Λεωφόρο να πάρει πολύ μεγάλη νίκη και σε ψυχολογικό επίπεδο, απέναντι σε μια ομάδα που έφτασε στην Αθήνα ούσα στα καλύτερά της και φυσικά ο Ισπανός κόουτς του «τριφυλλιού» κατέγραψε θρίαμβο στο πρώτο του ελληνικό ντέρμπι.

MVP: Μοιράζεται ο τίτλος ανάμεσα σε Σιώπη και Γέντβαϊ, με αμφότερους να τα δίνουν όλα, να κάνουν δύσκολη τη ζωή του Κωνσταντέλια. Πρέσαραν φοβερά τους αντιπάλους τους και ειδικά ο Κροάτης που έπαιξε και ως δεξί μπακ, πέρα από τη στιγμή του γκολ του Κωνσταντέλια που «έφαγε» την ντρίμπλα, σκόραρε και ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός στα αμυντικά του καθήκοντα.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Σλάγκερ δεν απασχόλησε καθόλου σε αυτό το ματς, η μοναδική στιγμή που θα μπορούσε να «σηκώσει» κουβέντα είναι το χτύπημα του Λόβρεν στον Πάλμερ Μπράουν στο φινάλε...

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (50’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Τετέ (73’ Μπακασέτας), Σιώπης (73’ Τσέριν), Τζούριτσιτς (85’ Μαντσίνι), Πάντοβιτς (85’ Πελίστρι)

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ (58’ Μπιάνκο), Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (58’ Τάισον), Κωνσταντέλιας (75’ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (67’ Τσάλοφ)

