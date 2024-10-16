Η FA ανακοίνωσε την πρόσληψη του άλλοτε προπονητή της Τσέλσι και πρώην κόουτς της Μπάγερν Μονάχου, Τόμας Τούχελ.

Ο Γερμανός τεχνικός, για τον οποίο ο αγγλικός Τύπος δεν έχει και τόσο… θετική άποψη, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και η επιλογή του έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη συζήτηση.

Στο θέμα αυτό τοποθετήθηκε και ο Γκάρι Νέβιλ, αναγνώρισε την αξία του Τούχελ ως προπονητή, όμως εξέφρασε την απογοήτευσή του που η FA επέλεξε έναν μη Άγγλο για την τεχνική ηγεσία.

«Είναι σπουδαίος προπονητής, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν μπορείτε να κατηγορήσετε την FA για την επιλογή της, γιατί συμφώνησαν ίσως με τον καλύτερο προπονητή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Πάντως υπάρχει μια αίσθηση απογοήτευσης για το γεγονός πως επέλεξαν έναν ξένο προπονητή.

Έχω δουλέψει με τον Καπέλο και τον Έρικσον, αλλά συνειδητοποίησα ότι η ζημιά που έγινε στην εικόνα των Άγγλων τεχνικών ήταν μεγάλη. Αν δεν πρόκειται να τους προωθήσουμε στη χώρα μας, τότε δεν μπορούμε να ζητήσουμε από άλλους στην Ευρώπη να το κάνουν. Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ είχε αποκαταστήσει την πίστη στους Άγγλους όσον αφορά την ποιότητα των προπονητών», ανέφερε αναλυτικά.

