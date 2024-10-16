Ο Τόμας Τούχελ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου ως ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας μετά και τη γνωστοποίηση της συμφωνίας του με την FA, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του από τον Ιανουάριο του 2025.

Ο Γερμανός τεχνικός έδειξε ν' αντιλαμβάνεται το περίεργο κλίμα που επικρατεί από νωρίς το πρωί, όταν και γνωστοποιήθηκε η πρόσληψή του και γι' αυτό τόνισε ότι θέλει να κάνει τον κόσμο να αισθάνεται υπερήφανος για εκείνον και την ομάδα.

Παράλληλα, επανέλαβε το μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλος από τον θρίαμβο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Είδα μια επιγραφή του Πελέ στο γήπεδο που έλεγε: “Το Γουέμπλεϊ είναι η καρδιά, η πρωτεύουσα και ο ναός του ποδοσφαίρου” και συμφώνησα απόλυτα.

Κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι είναι τεράστια δουλειά. Δεν έχει νόημα να μπει σε συγκρίσεις. Είναι προνόμιο και μεγάλη υπόθεση. Θα δουλέψουμε σκληρά για τον μεγαλύτερο στόχο στο ποδόσφαιρο, να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Είμαι Γερμανός, αλλά ο κόσμος της Αγγλίας έχει δει και αντιληφθεί το πάθος που είχα για την Premier League και πόσο αγαπούσα να δουλεύω στο πρωτάθλημα και ζω σε αυτή τη χώρα. Μακάρι να τους πείσω να είναι περήφανοι που εγώ είμαι ο προπονητής της εθνικής ομάδας» είπε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ο CEO της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μαρκ Μπούλινγκαμ, αποκάλυψε πως υπήρξε επικοινωνία με 10 προπονητές, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν Άγγλοι.

Όσο για το αν θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο μόλις βρεθεί για πρώτη φορά στην άκρη του πάγκου των «τριών λιονταριών», ο Τούχελ απάντησε: «Με έκαναν να καταλάβω ότι είναι προσωπική απόφαση αυτό το πράγμα και δεν το έχω σκεφτεί ακόμα».

