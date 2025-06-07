Αταμάν: «Οι πράξεις σας δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό - Μην αποκαλείτε “ζούγκλα” το ΟΑΚΑ»

Απόλυτα ενοχλημένος με τα όσα συνέβησαν, πριν, αλλά και μετά από το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έδειξε μέσω ανάρτησης στο Instagram ο Εργκίν Αταμάν!

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» πήρε θέση για όλα όσα έγιναν πριν και μετά το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, με αναφορές στα συνθήματα που ακούστηκαν στο ΣΕΦ, αλλά και για την αποβολή του.

Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στις δηλώσεις του General Manager του Ολυμπιακού, Νίκου Λεπενιώτη, ο οποίος παρομοίασε το ΟΑΚΑ με... ζούγκλα.



Συγκεκριμένα ο Εργκίν Αταμάν αναφέρει:

«Πριν από πέντε ημέρες, στο δικό σας γήπεδο, υπήρξαν οργανωμένα, ρατσιστικά συνθήματα εναντίον της χώρας μου καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς ούτε μία συγγνώμη μέχρι σήμερα. Μόλις μία ημέρα πριν το χθεσινό παιχνίδι, ανακρίθηκα, κατηγορήθηκα και τιμωρήθηκα με τρόπο που δεν έχω ξαναζήσει στα 30 χρόνια της καριέρας μου, από ένα αθλητικό δικαστήριο που είχε στηθεί εντός των εγκαταστάσεων της ομοσπονδίας. Και όλα αυτά βασισμένα αποκλειστικά σε ισχυρισμούς τριών μελών της αποστολής του Ολυμπιακού. Δεν έκανα πίσω και ούτε πρόκειται. Μίλησα ανοιχτά για την έλλειψη σεβασμού προς τη χώρα μου και την ομάδα μου. Αν βρισκόμουν ξανά στην ίδια θέση, θα αντιδρούσα με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια ο Τούρκος τεχνικός τόνισε: «Παρότι υπήρξα θύμα μιας πρωτοφανούς και θρασύτατης πράξης στην ιστορία του αθλητισμού, παρευρέθηκα στον αγώνα από σεβασμό προς τις ελληνικές αρχές. Οι αγώνες κερδίζονται και χάνονται, αλλά η ντροπιαστική συμπεριφορά από εσάς, τους φιλάθλους σας και ορισμένους παίκτες σας που στερούνται κάθε έννοια αθλητικής ηθικής, έχει γίνει μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του ευρωπαϊκού αθλητισμού».

Kαι έκλεισε σχολιάζοντας τη φράση του Νίκου Λεπενιώτη περί.. . ζούγκλας: «Στην τοποθέτησή σας είπατε: “Βγήκαμε ζωντανοί από τη ζούγκλα”. Να είμαι απολύτως σαφής: κανείς – και το επαναλαμβάνω – κανείς δεν μπορεί να αποκαλεί το ΟΑΚΑ, μία από τις πιο σύγχρονες μπασκετικές αρένες της Ευρώπης, “ζούγκλα” ή τους 20.000 φιλάθλους του Παναθηναϊκού που στήριξαν την ομάδα τους “ζώα”. Δεν πρόκειται να σας προειδοποιήσω ξανά γι’ αυτό. Μη ψάχνετε αλλού τις αιτίες της ενοχής σας. Κοιτάξτε τις πράξεις σας, που δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό».

