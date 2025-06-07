Λογαριασμός
Σοκ με Φαλ στον Ολυμπιακό: 10 με 12 μήνες εκτός δράσης

Σοκαριστικά νέα στον Ολυμπιακό με τον τραυματισμό του Μουστάφα Φαλ, με τον Γάλλο σέντερ να έχει υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα και να μένει τουλάχιστον έναν χρόνο εκτός

Μουσταφά Φαλ

Άσχημα είναι τα μαντάτα από τον τραυματισμό του Μουστάφα Φαλ, ο οποίος τραυματίστηκε στο Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL.

Ο Γάλλος σέντερ έχει υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό του γόνατο, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει για τουλάχιστον έναν χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης όπως ανέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM.

«Άπαντες ευχόμαστε στον Μους ταχεία ανάρρωση», αναφέρει μεταξύ άλλων η ενημέρωση των Πειραιωτών στα social media.

Ασφαλώς, ο Φαλ δεν υπολογίζεται πλέον από τους «ερυθρόλευκους» ούτε για την επόμενη σεζόν, κάτι που σημαίνει πως οι ανάγκες για ενίσχυση στο «5» αυξάνονται.

