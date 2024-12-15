Επίσημο το «μπαμ»: Στους Γουόριορς ο Σρέντερ

Και επίσημα «πολεμιστής» ο Ντένις Σρέντερ!

Όπως ήταν γνωστό από τα ξημερώματα της Κυριακής (15/12) οι Γουόριορς είχαν έρθει σε συμφωνία με τον Γερμανό γκαρντ και εν τέλει τον ανακοίνωσαν, προσθέτοντας ένα υπερ-όπλο στην περιφέρειά τους!

Μάλιστα οι Γουόριορς μαζί με τον Σρέντερ, πήραν και πικ δευτέρου γύρου, ενώ τη διαδρομή για το Μπρούκλιν παίρνει ο ΝτιΆντονι Μέλτον, ενώ οι Νετς θα έχουν και τρία πικ δευτέρου γύρου.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γερμανία, μετρά 18.4 πόντους, 6.6 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

