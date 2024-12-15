Σύμφωνα με τη «Sun» οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Μπάμπη Κωστούλα, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία μάλιστα έστειλε σκάουτερ να τον παρακολουθήσει παιχνίδι της Πέμπτης για το Europa League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Τβέντε.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα για τον 17χρονο επιθετικό ενδιαφέρονται ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Φιορεντίνα, η η Γιουβέντους και η Γκλαντμπαχ.

Μάλιστα οι Ιταλοί ανέφεραν τις προηγούμενες ημέρες ότι η Γιουβέντους είχε στείλει και σκάουτερ στο Ολυμπιακός - Τβέντε.

Θυμίζουμε ότι ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην περσινή ονειρική πορεία της ομάδας νέων του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του Youth League.

Φέτος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη Super League 1 και έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αυτό που βέβαια ξαφνιάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο παίζει, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με παιδί 17 χρονών.

