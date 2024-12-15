Συναγερμός στον Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν.

Οι «πράσινοι» πέρασαν εύκολα από το Λαύριο, ωστόσο ανησυχούν για τον Αμερικανό γκαρντ. Όπως δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν μετά το φινάλε του παιχνιδιού, ο Ναν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον αστράγαλο, γεγονός που τον κράτησε στον πάγκο από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά.

Άπαντες, πλέον, περιμένουν τις εξετάσεις του ενόψει του κρίσιμου αγώνα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο την ερχόμενη Τρίτη (17/12).

