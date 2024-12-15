Λογαριασμός
Ανησυχία με Ναν στον Παναθηναϊκό: Γύρισε ελαφρώς το πόδι του και θα κάνει εξετάσεις

Πρόβλημα με τον Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό, καθώς ο γκαρντ του «τριφυλλιού» γύρισε το πόδι του και αποχώρησε στο 3ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με το Λαύριο

Κέντρικ Ναν

Συναγερμός στον Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν.

Οι «πράσινοι» πέρασαν εύκολα από το Λαύριο, ωστόσο ανησυχούν για τον Αμερικανό γκαρντ. Όπως δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν μετά το φινάλε του παιχνιδιού, ο Ναν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον αστράγαλο, γεγονός που τον κράτησε στον πάγκο από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά.

Άπαντες, πλέον, περιμένουν τις εξετάσεις του ενόψει του κρίσιμου αγώνα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο την ερχόμενη Τρίτη (17/12).

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Κέντρικ Ναν Παναθηναϊκός
