Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε μετά το φινάλε της αναμέτρησης με το Λαύριο ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με τους παίκτες του, γιατί δεν έχουν χάσει κανένα παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ πρόσθεσε πως ελπίζουν να έχουν τον Ναν τη διαβολοβδομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί δεν έχουμε χάσει κανένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Κάθε παιχνίδι μετά την Euroleague είναι δύσκολο. Σήμερα προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα λεπτά των βασικών μας παικτών ενόψει της διαβολοβδομάδας. Πήραμε μια καθαρή νίκη εκτός έδρας με 17 πόντους, οπότε είμαι ευχαριστημένος.

Ο Ναν είχε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο. Ο γιατρός μου είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα το δούμε αύριο και ελπίζω να έτοιμος στη διαβολοβδομάδα, γιατί είναι πολύ σημαντικός παίκτης για μας»

