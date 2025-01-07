Επίσημο: Στη Ρίο Άβε από τον Ολυμπιακό ο Άμπι

Από τον Ολυμπιακό στη Ρίο Άβε και επίσημα ο Νέλσον Άμπι.

Την απόκτηση του 21χρονου Άγγλου στόπερ από τους Πειραιώτες με τη μορφή δανεισμού μέχρι το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ανακοίνωσε ο πορτογαλικός σύλλογος. Επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα σχετικά ρεπορτάζ.

Στο πρώτο μισό της σεζόν ο Άμπι έπαιξε στη Σουόνσι (ως δανεικός και πάλι από τους «ερυθρόλευκους»), η οποία αγωνίζεται στην Championship, αλλά έκανε μόλις μία εμφάνιση 58 λεπτών απέναντι στη Γουίκομ για το Λιγκ Καπ.

Στη Ρίο Άβε αγωνίζονται δύο πρώην ερυθρόλευκοι, ο Μάριος Βρουσάι και ο Αχμέντ Χασάν, αλλά και ο Ομάρ Ρίτσαρντς (δανεικός από τη Νότιγχαμ).

𝐍𝐞𝐥𝐬𝐨𝐧 𝐀𝐛𝐛𝐞𝐲 📄



⚽️ Defesa

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglês

➡️ 21 anos



Fica a conhecer o mais recente reforço do Rio Ave FC ℹ️ https://t.co/2ily6gxK1f#TodosABordo #rioavefc #NelsonAbbey pic.twitter.com/mFeE1Io6Ca — Rio Ave FC (@RioAve_FC) January 7, 2025

