Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίσημο: Στη Ρίο Άβε από τον Ολυμπιακό ο Άμπι

Στη Ρίο Άβε και επίσημα ο Νέλσον Άμπι - Στη Ρίο Άβε αγωνίζονται δύο πρώην ερυθρόλευκοι, ο Μάριος Βρουσάι και ο Αχμέντ Χασάν, αλλά και ο Ομάρ Ρίτσαρντς

Άμπι

Από τον Ολυμπιακό στη Ρίο Άβε και επίσημα ο Νέλσον Άμπι.

Την απόκτηση του 21χρονου Άγγλου στόπερ από τους Πειραιώτες με τη μορφή δανεισμού μέχρι το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ανακοίνωσε ο πορτογαλικός σύλλογος. Επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα σχετικά ρεπορτάζ.

Στο πρώτο μισό της σεζόν ο Άμπι έπαιξε στη Σουόνσι (ως δανεικός και πάλι από τους «ερυθρόλευκους»), η οποία αγωνίζεται στην Championship, αλλά έκανε μόλις μία εμφάνιση 58 λεπτών απέναντι στη Γουίκομ για το Λιγκ Καπ.

Στη Ρίο Άβε αγωνίζονται δύο πρώην ερυθρόλευκοι, ο Μάριος Βρουσάι και ο Αχμέντ Χασάν, αλλά και ο Ομάρ Ρίτσαρντς (δανεικός από τη Νότιγχαμ).

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός παίκτες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark