Οι μάχες των αιωνίων στην 20η αγωνιστική της Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR και Ολυμπιακός συνεχίζουν την προέλαση στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ακολουθεί τους «αιώνιους» στις μάχες της 20ής αγωνιστικής.
Την Πέμπτη (09/01) στις 21:15 ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR ανοίγει τις πύλες του ΟΑΚΑ για να υποδεχθεί την Παρτίζαν, σε ακόμη μία επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο γήπεδο που γνώρισε μεγάλες στιγμές. Μεταδίδει ο Γιώργος Πετρίδης.
Την Παρασκευή (10/01) σειρά παίρνει ο Ολυμπιακός ο οποίος φιλοξενεί την επικίνδυνη Μπάγερν Μονάχου στις 21:15. Την προσπάθεια των
«ερυθρολεύκων», για ακόμη μία νίκη που θα τους διατηρήσει στο ρετιρέ της βαθμολογίας, περιγράφει από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.
Μετά το τέλος των αγώνων, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ο λόγος περνά στους ακροατές, όταν ανοίξουν οι γραμμές.
Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR - Παρτίζαν, Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου.
Ζήστε τα μεγάλα παιχνίδια της Euroleague στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
