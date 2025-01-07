Οι μάχες των αιωνίων στην 20η αγωνιστική της Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR και Ολυμπιακός συνεχίζουν την προέλαση στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ακολουθεί τους «αιώνιους» στις μάχες της 20ής αγωνιστικής.

Την Πέμπτη (09/01) στις 21:15 ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR ανοίγει τις πύλες του ΟΑΚΑ για να υποδεχθεί την Παρτίζαν, σε ακόμη μία επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο γήπεδο που γνώρισε μεγάλες στιγμές. Μεταδίδει ο Γιώργος Πετρίδης.

Την Παρασκευή (10/01) σειρά παίρνει ο Ολυμπιακός ο οποίος φιλοξενεί την επικίνδυνη Μπάγερν Μονάχου στις 21:15. Την προσπάθεια των

«ερυθρολεύκων», για ακόμη μία νίκη που θα τους διατηρήσει στο ρετιρέ της βαθμολογίας, περιγράφει από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά το τέλος των αγώνων, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ο λόγος περνά στους ακροατές, όταν ανοίξουν οι γραμμές.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR - Παρτίζαν, Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου.

Ζήστε τα μεγάλα παιχνίδια της Euroleague στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.