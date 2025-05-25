Επίσημο: Εποχή Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ ως το 2028

Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης και με τη… βούλα! Η «βασίλισσα» ανακοίνωσε τον 43χρονο Ισπανό ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028! Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από πρώτη Ιουνίου θα αναλάβει τα καθήκοντά του και θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός της νέας σεζόν.



Ο Αλόνσο αποτελεί έναν θρύλο για τη Ρεάλ, στην οποία αγωνίστηκε από το 2009 έως το 2014. Μέτρησε 236 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες και κατά τη διάρκεια αυτών τον χρόνων κατέκτησε έξι τίτλους.

Τη Δευτέρα (26/05) θα παρουσιαστεί από τους Μαδριλένους και ύστερα θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στην οποία θα απευθυνθεί στους δημοσιογράφους. Να θυμίσουμε πως εδώ και καιρό έχει συμφωνήσει με τη Ρεάλ, όταν αποφασίστηκε να αποχωρήσει από το τιμόνι της ομάδας ο Κάρλο Αντσελότι.

