Μονακό-Φενέρμπαχτσε: Σπανούλης εναντίον Σάρας για την κούπα της Ευρωλίγκας

Η ώρα για τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας έφτασε! Η Μονακό θα έρθει αντιμέτωπη με τη Φενέρμπαχτσε στην «Etihad Arena» του Άμπου Ντάμπι (20:00, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), με έπαθλο το τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μπορεί ο συγκεκριμένος τελικός να μην είναι ο ελληνικός που θέλαμε, όμως υπάρχει σε αυτό το ζευγάρι... άρωμα Ελλάδας. Άλλωστε, στον πάγκο των Μονεγάσκων κάθεται ο «θρύλος» του Ολυμπιακού, Βασίλης Σπανούλης, ενώ σε αυτόν της τουρκικής ομάδας ο επίσης ιστορικός παίκτης του Παναθηναϊκού, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Φυσικά, στο ρόστερ της Μονακό βρίσκει κανείς ακόμη δύο Έλληνες, τους Νικ Καλάθη και Γιώργο Παπαγιάννη.

Η Φενέρμπαχτσε ήταν η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε ένα «εισιτήριο» στον τελικό. Παίζοντας σκληρή άμυνα, κατάφερε να κρατήσει τον Παναθηναϊκό μακριά από τον καλό του εαυτό και επικράτησε 82-76 των «πράσινων». Κάπως έτσι, πέρασε για τέταρτη φορά σε τελικό στην ιστορία της και θα διεκδικήσει το δεύτερό της τρόπαιο μετά από αυτό του 2017.

Από την άλλη πλευρά, η Μονακό ήταν επίσης εντυπωσιακή. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κυριάρχησε κόντρα στον Ολυμπιακό και τον νίκησε 78-68, παίρνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το «εισιτήριο» για τον τελικό της Ευρωλίγκας. Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και για τον «Kill Bill», ο οποίος έχει την ευκαιρία να κατακτήσει και ως προπονητής το βαρύτιμο τρόπαιο στην πρώτη του χρονιά στα «μεγάλα σαλόνια».

Όσον αφορά στα αγωνιστικά των δύο ομάδων, η Μονακό δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, ενώ μένει να φανεί αν στον τελικό θα αγωνιστεί ο Γιώργος Παπαγιάννης, που δεν έπαιξε καθόλου κόντρα στον Ολυμπιακό. Από την άλλη, για τη Φενέρμπαχτσε απουσιάζει ο Σκότι Γουίλμπεκιν, που υπέστη νωρίς στη σεζόν ρήξη χιαστού.

Τον μεγάλο τελικό ορίστηκαν να διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα, Ρόμπερτ Λότερμοζερ, Μίλαν Νέντοβιτς.

Η προϊστορία

Από τη στιγμή που η Μονακό μπήκε για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα, οι δύο ομάδες έχουν έρθει αντιμέτωπες 13 φορές. Η Φενέρμπαχτσε έχει μικρό προβάδισμα (7 νίκες, 6 ήττες), όμως ηττήθηκε σε αμφότερα τα παιχνίδια της φετινής κανονικής περιόδου από τους Μονεγάσκους.

Βέβαια, στα κρισιμότερα μεταξύ τους παιχνίδια, στα περσινά playoffs, η τουρκική ομάδα κατάφερε να πάρει την πρόκριση με σκορ 3-2 στη σειρά, γράφοντας παράλληλα ιστορία. Συγκεκριμένα, η Φενέρ έγινε τότε η πρώτη ομάδα που πετυχαίνει «διπλό» σε Game 5 στην ιστορία της Euroleague, εξασφαλίζοντας εκτός έδρας την πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου.

02/12/2021: Φενέρμπαχτσε-Μονακό 96-86 (Κανονική Περίοδος)

25/02/2022: Μονακό-Φενέρμπαχτσε 92-78 (Κανονική Περίοδος)

22/11/2022: Μονακό-Φενέρμπαχτσε 93-96 (Κανονική Περίοδος)

19/01/2023: Φενέρμπαχτσε-Μονακό 98-94 (Κανονική Περίοδος)

15/12/2023: Φενέρμπαχτσε-Μονακό 86-74 (Κανονική Περίοδος)

02/02/2024: Μονακό-Φενέρμπαχτσε 76-69 (Κανονική Περίοδος)

24/04/2024: Μονακό-Φενέρμπαχτσε 91-95 (Playoffs)

26/04/2024: Μονακό-Φενέρμπαχτσε 93-88 (Playoffs)

01/05/2024: Φενέρμπαχτσε-Μονακό 89-78 (Playoffs)

03/05/2024: Φενέρμπαχτσε-Μονακό 62-65 (Playoffs)

08/05/2024: Μονακό-Φενέρμπαχτσε 79-80 (Playoffs)

12/12/2024: Φενέρμπαχτσε-Μονακό 69-99 (Κανονική Περίοδος)

20/03/2025: Μονακό-Φενέρμπαχτσε 91-82 (Κανονική Περίοδος)

