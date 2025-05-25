Παναθηναϊκός: Η απόφαση για Λεσόρ στους τελικούς και οι 7 ξένοι

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό της Euroleague και άπαντες στην ομάδα… πικράθηκαν. Ωστόσο οι άνθρωποι του Τριφυλλιού θα σηκώσουν κεφάλι για να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος μαζί με τον Ολυμπιακό. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θέλει να διατηρήσει τα… σκίπτρα του για ακόμα μία σεζόν.

