Παναθηναϊκός: Η απόφαση για Λεσόρ στους τελικούς και οι 7 ξένοι

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θέλει να διατηρήσει τα… σκίπτρα του για ακόμα μία σεζόν

Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό της Euroleague και άπαντες στην ομάδα… πικράθηκαν. Ωστόσο οι άνθρωποι του Τριφυλλιού θα σηκώσουν κεφάλι για να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος μαζί με τον Ολυμπιακό. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θέλει να διατηρήσει τα… σκίπτρα του για ακόμα μία σεζόν.

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη στο paopantou.gr.

