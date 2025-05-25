Μπενφίκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Για την εξιλέωση η ομάδα του Παυλίδη, για το νταμπλ τα «λιοντάρια»

Φινάλε μπαίνει σήμερα στη σεζόν στην Πορτογαλία, με Μπενφίκα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας να κοντράρονται στον τελικό του Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί στις 19:15 στο Estadio Nacional.



Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη θέλει να εξιλεωθεί και να πάρει ρεβάνς ενάντια στη συμπολίτισσα, για την απώλεια του τίτλου, την οποία εξασφάλισαν τα «λιοντάρια» πριν από μερικές ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μπενφίκα έχει να κατακτήσει το εν λόγω τρόπαιο από το 2017 και η Σπόρτινγκ από το 2019, με τις δύο ομάδες να έχουν από 26 και 17 επιτυχίες αντίστοιχα στον θεσμό.



Αυτός θα είναι ο δεύτερος τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες φέτος, καθώς οι «αετοί» είχαν επικρατήσει στα πέναλτι μετά το 1-1 στον τελικό του πορτογαλικού League Cup τον Ιανουάριο.



Για να φτάσουν ως εδώ, οι τυπικά γηπεδούχοι απέκλεισαν κατά σειρά Πέβιντεμ, Εστρέλα Αμαδόρα, Φαρένσε και Τιρσένσε, ενώ η Σπόρτινγκ ξεπέρασαν τα εμπόδια την Πορτιμονένσε, Αμαράντε, Σάντα Κλάρα, Ζιλ Βισέντε και Ρίο Άβε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.