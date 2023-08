Έντονη φημολογία για αποχώρηση Ντόρσευ, μετά την μεταγραφή Νέτο Αθλητικά 09:32, 06.08.2023 linkedin

Ο Ραούλ Νέτο είναι ο νέος πόιντ γκαρντ της Φενέρ του Δημήτρη Ιτούδη με τα σενάρια για αποχώρηση του Ντόρσευ να γίνονται ακόμα πιο έντονα από Τουρκία