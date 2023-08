Αγριεμένος Τσιτσιπάς «καθάρισε» τον Ντε Μινόρ και σήκωσε το... 10ο στο Λος Κάμπος Αθλητικά 07:56, 06.08.2023 linkedin

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν για μια ακόμη φορά εξαιρετικός στο 250αρι του Λος Κάμπος και μετά από έναν μεγάλο τελικό κόντρα στον Ντε Μινόρ επικράτησε 2-0 σετ σηκώνοντας το 10ο τρόπαιο της καριέρας του