Ένατη στον τελικό του ακοντισμού η Ελίνα Τζένγκο

Η Ελίνα Τζένγκο ξεκίνησε ελπιδοφόρα, όμως η δεν βρήκε την επίδοση που θα ήθελε στη δεύτερη και την τρίτη προσπάθειά της, μένοντας στην 9η θέση του τελικού του ακοντισμού.  

Στην ένατη θέση των Ολυμπιακών Αγώνων τερμάτισε η Ελίνα Τζένγκο!

Η Ελληνίδα αθλήτρια, που είναι μέλος της Team Future της bwin, ξεκίνησε πολύ καλά στον τελικό του ακοντισμού, όμως δεν συνέχισε με ανάλογο τρόπο και έμεινε τελικά εκτός της οκτάδας που θα διεκδικήσει τα τρία μετάλλια.

Η πρώτη προσπάθεια της Τζένγκο ήταν πολύ ελπιδοφόρα (61,85μ.) και την τοποθέτησε στην πέμπτη θέση μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ρίψεων όλων των αθλητριών. Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν εξίσου ικανοποιητική.

Συγκεκριμένα, η 21χρονη έκανε άκυρη δεύτερη προσπάθεια και έπιασε μόλις τα 57,90μ. στην τρίτη, με αποτέλεσμα να χάσει για μόλις μία θέση την ευκαιρία της να διεκδικήσει ένα μετάλλιο στους πρώτους της Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η ίδια, μάλιστα, ήταν έντονα συναισθηματικά φορτισμένη μετά την τελευταία της προσπάθεια, αναγνωρίζοντας πως αυτή θα έφερνε πιθανότατα τον αποκλεισμό της και λυγίζοντας.

