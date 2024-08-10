Λογαριασμός
Καλό ξεκίνημα για την Τζένγκο με 61,85μ. στην πρώτη προσπάθεια

Η Ελίνα Τζένγκο ξεκίνησε θετικά τις προσπάθειές της στον τελικό του ακοντισμού, με 61,85μ. στην πρώτη της προσπάθεια.  

Με μία αρκετά καλή προσπάθεια ξεκίνησε η Ελίνα Τζένγκο την προσπάθειά της στον τελικό του ακοντισμού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Ελληνίδα αθλήτρια, που είναι μέλος της Team Future της bwin, ξεκίνησε με 61,85μ. στην πρώτη της ρίψη.

Μόλις ολοκληρώθηκαν οι πρώτες προσπάθειες όλων των αθλητριών, η επίδοσή της αυτή ήταν η 5η καλύτερη.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά τις τρεις πρώτες προσπάθειες, οι οκτώ αθλήτριες με τις κορυφαίες επιδόσεις θα συνεχίσουν με άλλες τρεις προσπάθειες, που θα κρίνουν και την τελική κατάταξη του τελικού.

Πηγή: sport-fm.gr

