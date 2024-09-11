Ο Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να ήθελε πολύ να παίξει υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ πριν από μια διετία, αλλά η Παρί δεν του επέτρεψε να εκπληρώσει αυτή την επιθυμία του.

Η Equipe αναφέρει πως ο Γάλλος νυν σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, όντας απόλυτα απογοητευμένος από τη συμπεριφορά των διοικούντων τη γαλλική ομάδα, ψάχτηκε για μεταγραφή το καλοκαίρι του 2022. Μάλιστα, το έκανε αφότου είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια.

Τα σύννεφα στη σχέση του Εμπαπέ με το κλαμπ της πόλης του φωτός είχαν αρχίσει να εμφανίζονται από τότε, με το εν λόγω δημοσίευμα να κάνει λόγο για συμφωνία του παίκτη με τη Λίβερπουλ, προκειμένου να φύγει από το «Παρκ ντε Πρενς» μερικές μέρες μετά την υπογραφή του νέου συμφωνητικού.

Η Παρί αξίωνε περισσότερα από 300 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει κι έτσι, οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ ήταν λογικό να μη διαθέσουν ποτέ ένα τέτοιο ποσό για ν’ αποκτήσουν τον κάτοχο του Μουντιάλ του 2018…

