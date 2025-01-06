Εμπαπέ: «Πρέπει να πάρουμε όλους τους τίτλους»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει ήδη κατακτήσει δύο τίτλους με τη Ρεάλ (Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και Διηπειρωτικό Κύπελλο) αλλά θέλει και άλλους.

«Η ομάδα και εγώ είμαστε σε καλή στιγμή. Ξεκινήσαμε πολύ καλά το 2025, με έναν δύσκολο αγώνα που τελικά κερδίσαμε (σ.σ. απέναντι στη Βαλένθια). Υπάρχουν πολλά ματς, αλλά πρέπει να κερδίσουμε τα πάντα και θα αγωνιστούμε για αυτό», ανέφερε ο Γάλλος επιθετικός που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του Δεκεμβρίου.

Ο 26χρονος άσος μετρά 13 γκολ και 3 ασίστ σε 24 εμφανίσεις με την «βασίλισσα», που είναι μέσα στη διεκδίκηση πρωταθλήματος, Κυπέλλου, Σούπερ Καπ και Champions League.

