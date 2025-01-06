Λογαριασμός
Κάραγκερ και Νέβιλ έζησαν σαν... οπαδοί το Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Απολαυστικό βίντεο με τις αντιδράσεις Κάραγκερ και Νέβιλ στα γκολ του Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2) και τη χαμένη ευκαιρία του Μαγκουάιρ

Λίβερπουλ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ένα απολαυστικό βίντεο, με το πώς έζησαν ο Τζέιμι Κάραγκερ και ο Γκάρι Νέβιλ το μεγάλο ντέρμπι Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2), δημοσίευσε το SkySports.

Ο καθένας πανηγύρισε με έντονο τρόπο τα γκολ της ομάδας του, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αντίδραση αμφότερων στην τεράστια ευκαιρία που σπατάλησε στα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων ο Χάρι Μαγκουάιρ για να δώσει τη νίκη στους «κόκκινους διαβόλους».

TAGS: Λίβερπουλ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
