Κάραγκερ και Νέβιλ έζησαν σαν... οπαδοί το Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ένα απολαυστικό βίντεο, με το πώς έζησαν ο Τζέιμι Κάραγκερ και ο Γκάρι Νέβιλ το μεγάλο ντέρμπι Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2), δημοσίευσε το SkySports.

Ο καθένας πανηγύρισε με έντονο τρόπο τα γκολ της ομάδας του, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αντίδραση αμφότερων στην τεράστια ευκαιρία που σπατάλησε στα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων ο Χάρι Μαγκουάιρ για να δώσει τη νίκη στους «κόκκινους διαβόλους».

Comms Cam! 🎥@Carra23 and @GNev2 react to Liverpool's draw with Manchester United at Anfield 😨 pic.twitter.com/bLtq38Hkjx — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 5, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.