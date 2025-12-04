Ένα μεγάλο ρεκόρ που κατέχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ικανός να σπάσει ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Ποιο είναι αυτό; Τα γκολ που έχει πετύχει μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.

Ο Πορτογάλος σούπερσταρ έχει τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα αυτό για τη «βασίλισσα» με το όνομά του να φιγουράρει στις τέσσερις καλύτερες επιδόσεις - χρονιές. Ωστόσο ο Γάλλος φέτος με όσα έχει πετύχει είναι ήδη στη λίστα και έχει τη δυνατότητα να ανέβει και άλλο.

Ας γίνουμε περισσότερο αναλυτικοί… Ο Εμπαπέ έχει πετύχει φέτος στο 2025 ήδη 55 γκολ. Μία επίδοση που τον έχει φέρει στην 4η θέση της λίστας αυτής. Στις πρώτες τρεις είναι ο Κριστιάνο με την πρώτη θέση και καλύτερη επίδοση να είναι αυτή του 2013 με 59 γκολ.

Δηλαδή, μόλις τέσσερα γκολ περισσότερα από τον Γάλλο.

Μέχρι το τέλος της χρονιάς η Ρέαλ έχει να δώσει άλλα τέσσερα ματς, για να σκοράρει τέσσερα γκολ και να ισοφαρίσει ή πέντε για να τον ξεπεράσει.

Στις 7 του μήνα παίζει με τη Θέλτα στη Μαδρίτη για το πρωτάθλημα. Στις 10 με την Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League και πάλι εντός, ενώ στις 14 κοντράρεται εκτός με την Αλαβές και τέλος στις 20 Δεκεμβρίου η Ρεάλ υποδέχεται την Σεβίλλη για το πρωτάθλημα.

Δείτε τη λίστα με τα γκολ ως έχει αυτή τη στιγμή…

Κριστιάνο Ρονάλντο 59 γκολ το 2013

Κριστιάνο Ρονάλντο 58 γκολ το 2012

Κριστιάνο Ρονάλντο 56 γκολ το 2014

Κιλιάν Εμπαπέ 55 γκολ το 2025

Κριστιάνο Ρονάλντο 54 γκολ το 2015

