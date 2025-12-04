Λογαριασμός
Ο Μουζακίτης απάντησε αν είναι καλύτερος από τον Γιαμάλ - Δείτε βίντεο

Ο Χρήστος Μουζακίτης κλήθηκε να απαντήσει αν είναι καλύτερος από τον Λαμίν Γιαμάλ

Μουζακίτης

Με το βραβείο «Golden Boy Web» βραβεύθηκε πριν από λίγες ημέρες ο Χρήστος Μουζακίτης και αναμφίβολα είναι το πρόσωπο των ημερών.

Ο άσος του Ολυμπιακού μετά τη βράβευση κλήθηκε να απαντήσει σε κάποια διλήμματα της transfermarkt και έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στον εαυτό του και τον Λαμίν Γιαμάλ.

Ανάμεσα σε Πέδρι και Γκάβι, είπε Πέδρι, ανάμεσα σε Πέδρι και Μπέλιγκχαμ, είπε Μπέλιγκχαμ, ανάμεσα σε Μπέλιγκχαμ και Γιαμάλ, απάντησε Γιαμάλ και στο τέλος με Γιαμάλ και Μουζακίτη διάλεξε τον Γιαμάλ!

