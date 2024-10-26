Εξώφυλλο στο Forbes ο Εμμανουήλ Καραλής-Στη λίστα 30 under 30

Εξώφυλλο στο περιοδικό της ελληνικής έκδοσης του Forbes, έγινε ο Εμμανουήλ Καραλής, λίγους μήνες μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, και το Πανελλήνιο ρεκόρ με 6,00μ. στο Diamond League στη Σιλεσία

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατατάσσεται ανάμεσα στους 30 πιο επιδραστικούς νέους κάτω των 30 ετών για το 2025.

«Μπήκα στη λίστα 30 under 30 του Forbes», ανακοίνωσε στο instagram, προχωρώντας σε σχετική ανάρτηση του εξώφυλλου.

Γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1999 στην Αθήνα και πέραν από το χάλκινο των Ολυμπιακών Αγώνων και τις διακρίσεις εντός των συνόρων έχει κατακτήσει μετάλλια σε Παγκόσμιο και σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, καθώς και σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες.

Ο πατέρας του, Χάρης, κατάγεται από τον Πύργο Ηλείας, ενώ η μητέρα του, Σάρα, είναι από την Ουγκάντα.

Έχει και μια δίδυμη αδερφή, την Αγγελική.

Παράλληλα εκτός από τον αθλητισμό αυτό που λίγοι ξέρουν είναι ότι ο «Μανόλο» διαθέτει τη δική του σειρά ρούχων και παράλληλα σπουδάζει marketing.

