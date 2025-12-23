Έκοψε το βίντεο του Λανουά η ΕΠΟ - Ποιους λόγους επικαλείται

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε πως το βίντεο με την ανάλυση των φάσεων από τον Στεφάν Λανουά σταματά, παραθέτοντας ορισμένους λόγους.

Το βίντεο με την ανάλυση των επίμαχων φάσεων από τον Στεφάν Λανουά για κάθε αγωνιστική της Stoiximan Super League παύει να υφίσταται!

Όπως γνωστοποίησε η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της, το εν λόγω βίντεο είχε επιμορφωτικό σκοπό αλλά κατέληξε «σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης».

Επιφυλάσσεται πάντως να βρει έναν διαφορετικό τρόπο, όπως τονίζει, για να επιμορφώνει το κοινό!

«Επί της αρχής, το εβδομαδιαίο βίντεο της ΚΕΔ είχε ως αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση του φίλαθλου κοινού. Δυστυχώς, όμως, επί της ουσίας το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας επιφυλάσσεται να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις επιμόρφωσης της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης», αναφέρει η ανακοίνωση.

