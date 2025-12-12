Απάντηση στα λεγόμενα του Μάκη Γκαγκάτση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΠΟ έδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία είχε νωρίτερα εξαπολύσει τα βέλη της προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ

Πρώτα απ’ όλα πολύ θετικό που παραδέχτηκε ότι εκείνος μιλούσε συνεχώς με μηνύματα με τον Λανουά. Ωστόσο, όποιος μιλάει για το συγκεκριμένο γεγονός ως προπηλακισμό, πρέπει να μάθει καλύτερα τα ελληνικά. Εμείς στην ανακοίνωση μας μιλήσαμε για ένα απλό φραστικό περιστατικό από απόσταση μάλιστα, που αποδείχθηκε και η αλήθεια, το οποίο καμιά σχέση δεν έχει με προπηλακισμό. Είναι εντελώς άσχετα.

Για το Κύπελλο συμφωνήσαμε, όπως και για άλλα πράγματα καθώς απέναντι σε μια νέα διοίκηση στην ΕΠΟ, ένας νέος ιδιοκτήτης όπως ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε όλη την καλή διάθεση να δώσει χώρο, χρόνο και καλή πίστη. Δεν είχαμε προκαταβολικά καμιά διάθεση αντιπαράθεσης, όχι μόνο σε αυτό αλλά και σε άλλα ζητήματα. Τη στάση μας όμως πλέον την καθορίζουν τα γεγονότα και οι πράξεις όπως τα βλέπουμε να εξελίσσονται εδώ και καιρό.

Όσον αφορά το Κύπελλο, καμιά απάντηση δεν πήραμε για το ότι έγιναν παιχνίδια σε γήπεδα με ακατάλληλο χλοοτάπητα, χωρίς κανένα έλεγχο από αρμόδια επιτροπή που θα έπρεπε να υπάρχει και θα έπαιζαν παίκτες εκατομμυρίων σε χωράφια θα παίρναμε την ανάλογη θέση από τότε. Και παίκτες εκατομμυρίων της δικής μας ομάδας αναγκάστηκαν να παίξουν και να τραυματιστούν σοβαρά σε τέτοια γήπεδα.

Όσον αφορά την παρότρυνση να θέσουμε θέματα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, έχουμε να πούμε ότι θα πάμε όχι μόνο εκεί, αλλά κι εκεί που δεν φαντάζεστε. Θα πάμε όπου πρέπει να πάμε.

Ακούσαμε ότι η ΕΠΟ και ο Λανουά δεν παραβρέθηκαν στο δικαστήριο, για να μην τιμωρηθούμε!!! Πραγματικά απίστευτα πράγματα. Δεν παρέστη στο δικαστήριο ο Λανουά, να λέει όμως πράγματα ανυπόστατα και να έχει όλη αυτή την συμπεριφορά με ανυπόστατες καταγγελίες, προφανώς το έκανε για να μας βοηθήσει και δεν ήθελε να τιμωρηθούμε. Προβοκάτσια δηλαδή, αλλά όχι με σκοπό να τιμωρηθούμε. Γελάνε ξανά τα παρδαλά κατσίκια.

Ακούσαμε κι ότι μας έκαναν χάρη που μίλησε ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ… Το ακούσαμε κι αυτό, ότι δηλαδή ήταν προνόμιο να μιλήσει ο θεσμικά πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ στην Γ.Σ της ΕΠΟ!!! Έχουν ξεφύγει τελείως καθώς φαίνεται.

Όσο για το Κύπελλο και τον νεαρό παίκτη που παίζει υποχρεωτικά, προφανώς και είμαστε υπέρ. Αλλά είμαστε και υπέρ του να μη γίνονται τέτοιες κινήσεις ευκαιριακά… Και ο καθένας καταλαβαίνει τι θέλουμε να πούμε.

