Εκνευρισμένος ο Τσιτσιπάς με τον διαιτητή - Του απευθύνθηκε στα ελληνικά: «Δε γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα»

Το ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο Open του Σινσινάτι ολοκληρώθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά, με τον Έλληνα τενίστα να γνωρίζει την ήττα και μάλιστα με ανατροπή 2-1 σετ από τον Τζακ Ντρέιπερ.

Λίγο πριν το τέλος του αγώνα, και ενώ σέρβιρε για τη νίκη στο τρίτο σετ με το σκορ υπέρ του με 5-4 γκέιμ, ο Στέφανος εκνευρίστηκε με μια απόφαση του διαιτητή, και αφού τον πλησίασε άρχισε να του μιλά στα ελληνικά όντας φανερά απογοητευμένος.

«Δε επιτρέπεται να κάνεις αυτά τα πράγματα σαν διαιτητής. Παίζουμε αγώνα, όλα πάνε μια χαρά. Δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα», ήταν η ατάκα του Έλληνα τενίστα.

Για την ιστορία, ο Τσιτσιπάς έχασε αυτό το γκέιμ και εν συνεχεία και το τρίτο σετ με 7-5.

