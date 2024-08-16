Στο μέρος που έχει ζήσει μαγικές στιγμές, με τον αντίπαλο που έχει βιώσει την πιο μυθική μέρα του, ο Panathinaikos εμφανίστηκε ξανά! Μόνο που όσες φορές κι αν έφτασε κοντά στην πρόκριση, η τύχη που του είχε χαμογελάσει στο 89ο λεπτό με το γκολ του Τετέ, του γύρισε την πλάτη στο… 33ο πέναλτι της διαδικασίας από την άσπρη βούλα.

Οι «πράσινοι» με το 1-0 που διαμορφώθηκε στο 89ο λεπτό με τον Τετέ, ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα από την Αθήνα, κυνήγησαν μέχρι τέλους ό,τι τους είχε επιφυλάξει η μοίρα, ο Ντραγκόφσκι έκανε τα πάντα για να οδηγήσει το «τριφύλλι» στα Playoffs του Europa League και την τελική φάση του Europa Conference League, αλλά το φινάλε ήταν πικρό.

Ο 40χρονος Πάσβιρ οδήγησε τον Άγιαξ στην επόμενη φάση των προκριματικών της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τον Αίαντα να επικρατεί 13-12 από την άσπρη βούλα. Ο ηρωικός τρόπος με τον οποίο «έπεσε» ο Παναθηναϊκός, δείχνει πως τελικά και απέναντι στη Λανς θα κυνηγήσει ό,τι του αναλογεί μέχρι το φινάλε.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ντιέγκο Αλόνσο έκανε μονάχα μια αλλαγή στην 11άδα που παρουσίασε και προ μιας εβδομάδας στην Αθήνα. Είχε απόλυτα υγιή και έτοιμο τον Φώτη Ιωαννίδη και ήθελε τα τρεξίματα και τις ενέργειές του στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, τον τοποθέτησε εξ αρχής στην επίθεση, με τους Τζούρισιτς και Μαντσίνι να τον πλαισιώνουν στην επίθεση. Σε αυτό το 4-3-3 που γινόταν κυρίως 4-2-3-1 για τον Παναθηναϊκό, βρισκόταν ο Ντραγκόφσκι κάτω απ’ τα δοκάρια, οι Κώτσιρας, Γεντβάι, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς στην άμυνα, ο Αράο με τον Τσέριν στα χαφ και λίγο πιο μπροστά ο Μπακασέτας.

Ο Άγιαξ είχε την ίδια 11άδα με το παιχνίδι του ΟΑΚΑ, με τον Φραντσέσκο Φαριόλι να έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από τις «μάχες» που έδωσαν οι παίκτες του και τους επιβράβευσε με τη διατήρησή τους στην 11άδα. Οι Ολλανδοί παρατάχθηκαν με τους: Πάσβιρ, Ρενς, Χάτο, Χέντερσον, Τέιλορ, Άκπομ, Φορμπς, Μπαας, Μπέργκχαους, Φιτς – Τζιμ και Σούταλο.

Το ματς:

Όλη η κουβέντα που εκτυλισσόταν από τη στιγμή της ολοκλήρωσης του πρώτου αγώνα στην Αθήνα, μέχρι και τη σέντρα της ρεβάνς στο Άμστερνταμ, αφορούσε κυρίως την ανάγκη να είναι άριστος ο Παναθηναϊκός στο πρώτο 25λεπτο. Οι ολιγωρίες που είχε παρουσιάσει σε αυτό το χρονικό σημείο προ μιας εβδομάδας, είχαν αποδειχθεί καθοριστικές. Τώρα, οι «πράσινοι» τα έκαναν όλα σωστά μέχρι το 20ο λεπτό, αλλά ο Άγιαξ ήταν λογικό πως θα «ξυπνούσε» κάποια στιγμή.

Μέχρι τότε, οι παίκτες του Αλόνσο τα έκαναν όλα. Υπομονετική ανάπτυξη. Κατοχή με ψυχραιμία κόντρα στο πρέσινγκ του Αίαντα, ωραίες συνεργασίες σε μικρό χώρο και τον Φώτη Ιωαννίδη να παίζει άψογα με πλάτη στην εστία και ν’ απασχολεί έντονα τα μετόπισθεν των Ολλανδών. Ο Έλληνας επιθετικός στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης είδε το δεξί σουτ από την περιοχή να κοντράρει έπειτα από προσπάθεια με τον Τζούρισιτς και στη συνέχεια δέχθηκε το μαρκάρισμα που του… πήρε τη μπουκιά απ’ το στόμα.

Οι «πράσινοι» έφτασαν να εφαρμόζουν πίεση από το επιθετικό τους τρίτο, ωστόσο, ο Άγιαξ κατάφερε να γυρίσει το μομέντουμ. Και ήδη έδειχνε τις διαθέσεις του με τον Φορμπς από αριστερά να προσπαθεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στον Κώτσιρα. Με τον Χέντερσον να είναι εξαιρετικός στη δημιουργία και να γεμίζει με μπάλες και με μπελάδες τα καρέ του Ντραγκόφσκι, άρχισαν τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό. Στο 29ο λεπτό ο Ιωαννίδης απομάκρυνε σχεδόν πάνω στη γραμμή μια κεφαλιά του τρομερού στο ψηλό παιχνίδι, Άκπομ, ο τελευταίος νικήθηκε και σε τετ-α-τετ από τον γκολκίπερ του «τριφυλλιού», ενώ, ο Μπέργκχαους είχε δοκάρι στο 33ο λεπτό.

Τα φοβερά πράγματα του Ντραγκόφσκι συνεχίστηκαν και στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αυτή τη φορά ο Πάσβιρ είπε να τον μιμηθεί και να σταματήσει τις τεράστιες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού όταν έψαξε γκολ. Τόσο στο 54’ στο τετ-α-τετ με τον Τζούρισιτς, όσο και στο 63’ σε διαγώνιο σουτ του Τσέριν, ο πορτιέρε του Αίαντα αντέδρασε σωστά. Και με αυτό έδειξε στους «πράσινους» πως ήταν αποφασισμένος να μη χαθεί το πλεονέκτημα από το πρώτο ματς.

Την ίδια στιγμή ο γκολκίπερ του «τριφυλλιού» είχε σταματήσει τον Τέιλορ εντυπωσιακά σε τεράστια ευκαιρία, αλλά το πιο σημαντικό ήταν πως ο Παναθηναϊκός είχε διατηρήσει μια ισορροπία που έλειπε από το 20’ έως το 45’. Ο Ντιέγκο Αλόνσο πόνταρε στον Τετέ για να προσφέρει επιθετικά και έβγαλε και τον Ιωαννίδη για να μπει ο Γερεμέγεφ στο 75’ όταν πλέον ο Έλληνας φορ είχε αρχίσει να χάνεται από το παιχνίδι. Ο Ουρουγουανός τεχνικός συνέχισε τις… εμπνεύσεις και άλλαξε και τους χαφ του για να φρεσκάρει εντελώς την ομάδα, με τους Μαξίμοβιτς και Βιλένα να περνούν για το τελευταίο δεκάλεπτο. Και το καθαρό τους μυαλό, μαζί με τις ανάσες και την τύχη, απέφεραν καρπούς!

Αφού πρώτα ο Γκοντς στο 88’ πέτυχε το δοκάρι αμαρκάριστος εντός περιοχής, ο Τετέ στο 89’ έγραψε το 1-0! Γερεμέγεφ και Βιλένα συνεργάστηκαν, ευνοήθηκαν από τις κόντρες για να φτάσει η μπάλα στο νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων» κι αυτός με αριστερό πλασέ χαμηλά νίκησε τον Πάσβιρ. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε πλέον να «πατήσει» πάνω στο ψυχολογικό boostάρισμα και στο σοκ της τελευταίας στιγμής που είχε υποστεί ο Άγιαξ. Με τον Ίνγκασον να είναι ηγέτης στις δύσκολες στιγμές, τον Τετέ να τολμά με πείσμα.

ΜVP: Το αξίζει και με το παραπάνω ο Πάσβιρ με όσα έκανε και κατά τη διάρκεια του ματς, αλλά και με τις αποκρούσεις του στη διαδικασία από την άσπρη βούλα. Ωστόσο, θα ήταν μεγάλη αδικία να μην πιστώσουμε αυτό τον τίτλο και στον Ντραγκόφσκι που επίσης κατέβαλε απίστευτη προσπάθεια για το καλό του Παναθηναϊκού, με τον Ίνγκασον να τον ακολουθεί και τον Τετέ φυσικά να έχει το γκολ που επέτρεψε στους «πράσινους» να φτάσουν μέχρι τα πέναλτι.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Κρις Κάβανα απασχόλησε ουσιαστικά μονάχα για τη φάση στο πρώτο μέρος όπου ο Ιωαννίδης και οι «πράσινοι» ζήτησαν πέναλτι, με τον ρέφερι έπειτα και από επικοινωνία με τον VAR ν’ αποφασίζει να δείξει τη συνέχιση του ματς. Δεν είχε δύσκολη βραδιά ο Άγγλος σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι.

Oι ενδεκάδες του ματς:

Παναθηναϊκός (Ντιέγκο Αλόνσο): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (68’ Βαγιαννίδης), Γεντβάι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Αράο (80’ Μαξίμοβιτς), Τσέριν (80’ Βιλένα), Μπακασέτας (97’ Ζέκα), Μαντσίνι, Τζούρισιτς (68’ Τετέ), Ιωαννίδης (75’ Γερεμέγεφ)

Άγιαξ (Φραντσέσκο Φαριόλι): Πάσβιρ, Ρενς (109’ Μπεργκβάιν), Χάτο (98’ Μπρόμπεϊ), Χέντερσον, Τέιλορ, Άκπομ (60’ Τραορέ), Φορμπς (60’ Γκοντς), Μπαας, Μπέργκχαους (70’ Γκάι), Φιτς – Τζιμ (70’ Φαν ντεν Μπούμεν), Σούταλο

Διαιτητής: Κρις Κάβανα (Αγγλία)

Βοηθοί: Μπετς/Μενγουόρινγ (Αγγλία)

VAR: Μπανκς/Χόπτον (Αγγλία)

Τέταρτος: Μπάροτ (Αγγλία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.