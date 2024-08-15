Η ΑΕΚ προσπάθησε στη ρεβάνς με τη Νόα στην OPAP Arena, βρήκε γκολ με τον Τσούμπερ στο 92', ωστόσο το 1-0 δεν της έφτανε και σε συνδυασμό με το 3-1 της Αρμενίας έμεινε εκτός Conference League.

Στο... μυαλό των κόουτς:

Με σύστημα 4-4-1-1 και τον Στρακόσα κάτω από την εστία παρέταξε την ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα. Αριστερό μπακ ήταν ο Πήλιος, δεξί ο Ρότα, με τον Κάλενς να αποτελεί τον παρτενέρ του Βίντα στο κέντρο της άμυνας. Στο πλάι του Σιμάνσκι στα χαφ ήταν ο Λιούμπισιτς, με τον Ελίασον να παίρνει τη δεξιά πλευρά και τον Γκατσίνοβιτς την αριστερή. Στην κορυφή επιλέχθηκε ο Τσούμπερ, με τον Μάνταλο να κινείται πιο πίσω του. Ουσιαστικά, το σύστημα μετατρεπόταν και σε 4-3-3, με τους Λιούμπισιτς και Μάνταλο ως εσωτερικούς χαφ μπροστά από τον Σιμάνσκι και τους Ελίασον και Γκατσίνοβιτς να πλαισιώνουν τον Τσούμπερ.

Για τους «κτρινόμαυρους» εκτός αποστολής έμεινε τελικά ο Λιβάι, ο οποίος δεν προπονήθηκε κανονικά λόγω των ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούσαν. Από εκεί και πέρα, εκτός ήταν και οι τραυματίες Μπρινιόλι και Γιόνσον. Άλλωστε, τη θέση των δύο πρώτων στη λίστα είχαν πάρει οι νεαποκτηθέντες Λαμέλα και Περέιρα (που ντεμπούταραν στι πρώτο ματς με τη Νόα), ενώ ο Τσούμπερ εκείνη του Ζίνι. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας και γι' αυτούς τους δύο αγώνες ήταν ο νεαποκτηθείς Οντουμπάτζο.

Από την πλευρά του, ο Ρουί Μότα διατήρησε επίσης τον ίδιο σχηματισμό για τη Νόα και συγκεκριμένα το 4-3-3. Στην εστία ήταν ο Τσαντσάρεβιτς, με τους Γκονσάλο Σίλβα, Μιλίκοβιτς, Θοράριρσον και Σάντος να συνθέτουν την αμυντική τετράδα από δεξιά προς τα αριστερά. Την τριάδα στα χαφ αποτελούσαν οι Γκάμπος, Σανγκαρέ και Μανβελιάν, ενώ την αντίστοιχη στην επίθεση οι Φερέιρα, Γκρεγκόριο, Πινσόν.

Να σημειωθεί ότι μόλις ολοκλήρωσαν την προθέρμανσή τους, οι παίκτες της ΑΕΚ κατευθύνθηκαν στο πέταλο της Original για αποτίσουν φόρο τιμής (αφήνοντας και λουλούδια) στον Νίκο Ξηροκώστα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Εν συνεχεία, δε, έπαιξε και ένα τρομερό βίντεο της ΠΑΕ ΑΕΚ στα μάτριξ του γηπέδου, με τον εμβληματικό οπαδό να δίνει το σύνθημα για «χέρια» στο πέταλο των οργανωμένων!

Το ματς:

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά, με πρέσινγκ ψηλά και δύο back to back μεγάλες φάσεις στα πρώτα λεπτά. Αρχικά, στο 3', με τον Τσούμπερ που έκλεψε, αλλά πατώντας ολομόναχος περιοχή νικήθηκε από τον Τσαντσάρεβιτς και στην εξέλιξη της φάσης, με τη σκαστή κεφαλιά του Ρότα, ύστερα από το γέμισμα του Μάνταλου, με τον τερματοφύλακα της Νόα να βάζει πάλι «στοπ».

Η «Ένωση» συνέχισε να πιέζει, με τους Αρμένιους να κάνουν καθυστερήσεις από πολύ νωρίς. Σιγά-σιγά, άρχισε να επηρεάζεται (σε ακόμα ένα ματς) η συγκέντρωση των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι γι' αυτό τον λόγο δέχθηκαν δύο φάσεις σε ένα λεπτό (21'). Στην πρώτη ο Στρακόσα νίκησε ψύχραιμα τον Γκρεγκόριο στο διαγώνιο σουτ που έπιασε, ενώ στα καπάκια, ο Κάλενς επέστρεψε και διόρθωσε το λάθος που έκανε με καταλυτικό τάκλιν, πριν μπλοκάρει ο πορτιέρε της ΑΕΚ.

Αφού πέρασε λίγη ώρα χωρίς ουσιαστικές απειλές από πλευράς του «δικεφάλου», από το 28' και έπειτα άρχισε να πατάει και πάλι γκάζι. Μαζεμένες ευκαιρίες, με Ελίασον και Κάλενς στο 28', Ρότα (34') και Ελίασον (35'), ενώ ενδιάμεσα (32') η Νόα απείλησε με τον Πινσόν, ύστερα από «πούλημα» της μπάλας του Λιούμπισιτς πίσω από τη μεσαία γραμμή.

Στο 37' η ΑΕΚ άγγιξε το γκολ, με τον Τσούμπερ να υψώνει με γύρισμα από αριστερά εντός περιοχής, βρίσκοντας τον Μάνταλο, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά από την «καρδιά» της περιοχής, βλέποντας όμως την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι!

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επέμεινε, έχασε νέες ευκαιρίες, ωστόσο αρχίσαν να μπαίνουν εμπόδιο και οι... κόντρες, όπως στις μεγάλες φάσεις των Ελίασον (43') και Λιούμπισιτς (44'). Έτσι, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Ο Ματίας Αλμέιδα προχώρησε σε δύο αλλαγές με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με τους Λαμέλα και Πινέδα να μπαίνουν αντί των Λιούμπισιτς και Σιμάνσκι. Φουλ επίθεση από τους «κιτρινόμαυρους», με τον Αργεντινό άσο να πηγαίνει δίπλα στον Τσούμπερ και τον Μεξικανό χαφ να πλαισιώνει τον Μάνταλο που γύρισε λίγο πιο πίσω.

Δύο φάσεις γρήγορα-γρήγορα, με Ελίασον (46') και Τσούμπερ (47') να μην καταφέρνουν να σκοράρουν.

Ωστόσο, ο χρόνος όχι απλά κυλούσε αλλά η ΑΕΚ άρχισε να παρουσιάζει εμφανή κενά στα χαφ και μεσοαμυντικά, μετά το ρίσκο που πήρε. Χαρακτηριστική η φάση του 56', στην οποία οι Αρμένιοι έφυγαν στην κόντρα, με το σουτ του Μανβελιάν από το ύψος της περιοχής να βρίσκει το δοκάρι και να περνά άουτ.

Στο 63' πέρασαν αντί αγωνιστικού χώρου και οι Κοϊτά και Φερνάντες αντί των Γκατσίνοβιτς και Ελίασον, αντίστοιχα. Παρά τις αλλαγές, η ΑΕΚ δυσκολευόταν να βρει ρυθμό, ενώ άρχισε και να αγχώνεται.

Δύο μαζεμένες φάσεις για την ΑΕΚ μετά από ώρα, αμφότερες με σουτ του Ρότα από το όριο της περιοχής, στο 73' και στο 76', με τον Τσαντσάρεβιτς να αποκρούει και στις δύο, πολύ εντυπωσιακά στη «βολίδα» της δεύτερης φάσης. Η «Ένωση» επέμενε και στο 77' έχασε νέα τεράστια ευκαιρία με τον ανενόχλητο Βίντα.

Ο χρόνος κυλούσε και εκεί που όλα έδειχναν ότι έχουν τελειώσει, η ΑΕΚ βρήκε το γκολ στο 90'+2': Σέντρα του Φερνάντες από δεξιά, προβολή του Τσούμπερ και 1-0. Με τη φάση να εξετάζεται για λίγο, αλλά το γκολ να μετρά κανονικά.

Έχοντας δοθεί εννιά λεπτά, η ΑΕΚ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ έχοντας μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 90'+6' με Λαμέλα και Χατζισαφί, ενώ λίγο πιο μετά έφυγε άουτ και το σουτ του Κοϊτά!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στρακόσα – Ρότα, Βίντα, Κάλενς, Πήλιος (70' Χατζισαφί) – Ελίασον (63' Φερνάντες), Σιμάνσκι (46' Πινέδα), Λιούμπισιτς (46' Λαμέλα), Γκατσίνοβιτς (63' Κοϊτά) – Μάνταλος, Τσούμπερ.

Νόα (Ρουί Μότα): Τσαντσάρεβιτς – Γκονσάλο Σίλβα, Μιλίκοβιτς, Θοράριρσον, Σάντος – Γκάμπος (63' Τσινάρι), Σανγκαρέ (74' Μουραντιάν), Μανβελιάν (74' Ουλάντ Ομάρ) – Φερέιρα, Γκρεγκόριο (Αΐας), Πινσόν.

Διαιτητής: Ρόμπερτ Σρέντερ (Γερμανία, Β' Κατηγορία της UEFA)

Α' Βοηθός: Ντομινίκ Σάαλ (Γερμανία)

Β' Βοηθός: Ρόμπερτ Βέσελ (Γερμανία)

4ος διαιτητής: Τίμο Γκέραχ (Γερμανία)

VAR: Ντάνιελ Σλάγκερ (Γερμανία)

