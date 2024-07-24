Έσπασε τα κοντέρ των social media το ΟΠΑΠ Game Time

Εκατομμύρια προβολές στο Διαδίκτυο, την τηλεόραση και τα καταστήματα ΟΠΑΠ επεφύλασσε το Game Time που ολοκληρώνει τη σεζόν με ένα απολαυστικό επεισόδιο! Άνθρωποι του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, Πρωταθλητές Ευρώπης, Τραγουδιστές, Ηθοποιοί, Κωμικοί και Performers φιλοξενήθηκαν μεταξύ άλλων στο Studio του ΟΠΑΠ προσφέροντας στους θεατές του μοναδικές στιγμές με άφθονο γέλιο, μπάλα, μουσική, μιμήσεις αλλά και τα δικά τους σχόλια για την αθλητική καθημερινότητα.

Το σύνθημα του Κώστα Σλούκα, τα «ελληνικά» του Κέντρικ Ναν, τα δύσκολα διλήμματα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, τα μεγάλα κόλπα του Τόνι Σφήνου, η πρώτη εμφάνιση της «Ντουντούκας» του Ματίας Λεσόρ αλλά και τα «γκελάκια» στα οποία ανταγωνίστηκαν ο Αντύπας με την Αναστασία, έφεραν στο προσκήνιο το εφετινό Game Time.

Δείτε το βίντεο:

Από τα επεισόδια αυτής της σεζόν δεν έλειψαν οι ειδήσεις, το θέαμα, το χιούμορ, ενώ σημαντική ήταν και η κοινωνική συνεισφορά καθώς το ΟΠΑΠ Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν σε αυτό.

Η 6η σεζόν της εκπομπής με τη Χριστίνα Βραχάλη, τη Μαρία Ζαφειράτου και τη Λίλα Κουντουριώτη, επιστρέφει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και σας εύχεται «Καλό Καλοκαίρι» με τις καλύτερες στιγμές της τόσο σημαντικής αθλητικής περιόδου.

Πηγή: skai.gr

