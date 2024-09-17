Ιστορική η αποψινή βραδιά, καθώς αρχίζει η νέα εποχή των διοργανώσεων της UEFA υπό τη μορφή League Phase και το Champions League ανοίγει το δρόμο.

Ξεχάστε τους ομίλους, καθώς πλέον οι 36 ομάδες συμμετέχουν σε μια ενιαία βαθμολογία και δίνουν οκτώ παιχνίδια (αντί για έξι) απέναντι σε ισάριθμους διαφορετικούς αντιπάλους (και όχι τρία εντός και τρία εκτός, με δύο παιχνίδια ανά αντίπαλο).

Η νεοσύστατη League Phase θα διαρκέσει ως τις 29 Ιανουαρίου και από την ενιαία βαθμολογία των ομάδων, όσες τερματίσουν στις πρώτες οκτώ θέσεις προκρίνονται απευθείας στους «16», οι ομάδες από την 9η ως την 24η θέση θα παίξουν διπλούς αγώνες για να προκριθούν στους «16», ενώ όσες τερματίσουν από την 25η ως την 36η θέση αποχαιρετούν την Ευρώπη, καθώς πλέον δεν υπάρχει μεταφορά των ομάδων στο Europa League.

Οι αγώνες της πρώτης αγωνιστικής εκτείνονται στο τρέχον τριήμερο, με έξι αναμετρήσεις από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη. Απόψε όλα τα βλέμματα συγκεντρώνει το Μίλαν-Λίβερπουλ (22:00), ενώ η κάτοχος του τίτλου Ρεάλ φιλοξενεί τη Στουτγάρδη (22:00). Την Τετάρτη δεσπόζει το Μάντσεστερ Σίτι-Ίντερ (22:00), ενώ την Πέμπτη τα Αταλάντα-Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης-Λειψία (22:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 17/9

Γιουβέντους-Αϊντχόφεν 19:45

Γιουνγκ Μπόις-Άστον Βίλα 19:45

Μπάγερν Μονάχου-Ντινάμο Ζάγκρεμπ 22:00

Μίλαν-Λίβερπουλ 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης-Στουτγάρδη 22:00

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Λιλ 22:00

Τετάρτη 18/9

Μπολόνια-Σαχτάρ 19:45

Σπάρτα Πράγας-Ζάλτσμπουργκ 19:45

Κλαμπ Μπριζ-Ντόρτμουντ 22:00

Σέλτικ-Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00

Μάντσεστερ Σίτι-Ίντερ 22:00

Παρί-Τζιρόνα 22:00

Πέμπτη 19/9

Ερυθρός Αστέρας-Μπενφίκα 19:45

Φέγενορντ-Λεβερκούζεν 19:45

Αταλάντα-Άρσεναλ 22:00

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λειψία 22:00

Μονακό-Μπαρτσελόνα 22:00

Μπρεστ-Στουρμ Γκρατς 22:00

