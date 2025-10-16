Έβερτον: Επίσημη η επέκταση συμβολαίου του Πίκφορντ έως το 2029

Επίσημη μορφή πήρε το απόγευμα της Πέμπτης (16/10) η επέκταση συμβολαίου του Τζόρνταν Πίκφορντ με την Έβερτον έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο διεθνής Άγγλος γκολκίπερ των «εφοπλιστών» αγωνίζεται στους «μπλε» του Μερσεϊσάιντ απ’ το καλοκαίρι του 2017, έχοντας καταγράψει 326 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις κι εφόσον εξαντλήσει το συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα, θα συμπληρώσει 12 σερί χρόνια στην Έβερτον.

«Είμαι ενθουσιασμένος που το ολοκλήρωσα, είναι δύο επιπλέον χρόνια, άρα τέσσερα χρόνια συνολικά. Είμαι πανευτυχής και μου δίνει την ευκαιρία να χτίσω μια κληρονομιά για τον εαυτό μου εδώ, να προχωρήσω και να χτίσω αυτόν τον σύλλογο εκεί που θέλουμε να είμαστε», δήλωσε ο Πίκφορντ, λίγο μετά τις επίσημες ανακοινώσεις απ’ τον σύλλογο της Premier League.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

