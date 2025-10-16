Ο Ολυμπιακός επιστρέφει από τη διακοπή των εθνικών ομάδων με εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΛ Novibet (18/10, 17:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Λάρισας, στο απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί για την ομάδα του, καθώς και στην ανάγκη για σωστή διαχείριση των ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού:

Για το διάστημα της διακοπής: «Δεν επηρέασε καθόλου την προετοιμασία μας το γεγονός ότι μπήκαμε στη διακοπή μετά από ήττα. Δεν το σκέφτηκα καν. Είχαμε ήδη αποφασίσει τι θα κάνουμε, πριν καν διεξαχθεί το τελευταίο παιχνίδι. Ξέραμε ποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν, ποιοι θα παραμείνουν, και η προετοιμασία κύλησε κανονικά, όπως την είχαμε προγραμματίσει, ανεξαρτήτως αποτελέσματος».

Για το παιχνίδι στη Λάρισα: «Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν πρέπει να δώσουμε στον αντίπαλο ευκαιρίες να μας βλάψει. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ομάδα με δυνατή έδρα και θερμή ατμόσφαιρα. Εμείς οφείλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα».

Για το αν σκέφτεται συνδυαστικά τα δύο επόμενα παιχνίδια: «Η αλήθεια είναι πως πρέπει να αξιολογήσουμε τους παίκτες που επέστρεψαν από τις εθνικές τους. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και να αποφασίσουμε αναλόγως. Ανάλογα με την ετοιμότητα του καθενός, θα κρίνουμε αν και πόσο θα αγωνιστεί. Αυτό αφορά όσους απουσίαζαν, γιατί όσοι έμειναν εδώ έκαναν πολύ καλή προπόνηση και είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Δεν είναι όμως μόνο τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν. Μέχρι την επόμενη διακοπή έχουμε επτά συνεχόμενα ματς, ανά τρεις ημέρες, και γι’ αυτό απαιτείται σωστή διαχείριση».

Για τις απουσίες: «Έχουμε δύο τραυματίες που λείπουν εδώ και αρκετές ημέρες, τον Στρεφέτσα και τον Ροντινέι. Περιμένουμε επίσης τον Μπρούνο να επιστρέψει από την εθνική του ομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά και θα αποφασίσουμε για το πρώτο ματς με βάση την κατάστασή τους».

