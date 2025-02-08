Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για να μπει στο νέου του γήπεδο, κάτι που εγγυάται και ο Δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας.

Σε συνέντευξη του τόνισε πως η συνολική επένδυση της Διπλής Ανάπλασης, την οποία και αναλαμβάνει ο Δήμος, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά, θα φτάσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ξεκαθάρισε πως η «Λεωφόρος» δεν πρόκειται να γκρεμιστεί πριν τα εγκαίνια του «Βοτανικού». Επιπλέον ανέφερε πως θα διατηρηθεί ένα κομμάτι αυτού του θρυλικού γηπέδου για να παραμείνει ζωντανή η ιστορία της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χάρης Δούκας:

«Τέτοια εποχή πριν ένα χρόνο υπήρχαν μόνο σκουπίδια, τώρα όμως δεν είναι έτσι. Ο χώρος έχει καθαριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχει γίνει η εκσκαφή και για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά και για αυτό του ερασιτέχνη. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είμαστε σε μία ευθεία γραμμή και επικοινωνούμε άψογα και η θεμελίωση είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Αυτό που με εντυπωσιάζει για το γήπεδο αυτό είναι πως από τις εξέδρες, μαζί με τον ποδοσφαιρικό αγώνα οι θεατές θα μπορούν να βλέπουν και την Ακρόπολη. Θα αναβαθμιστεί ολόκληρη η περιοχή, θα γίνει ένα στολίδι δίπλα από το κέντρο της Αθήνας.

Πρώτα θα ολοκληρωθεί ο Βοτανικός, όπου ολόκληρη η επένδυση μαζί με τα ιδιωτικά κεφάλαια φτάνει τα 600 εκατομμύρια. Είναι ένα τεράστιο έργο που έχει αναλάβει ο Δήμος, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο τότε και μόνο τότε θα γκρεμιστεί η Λεωφόρος και θα διατηρηθεί ένα μέρος εκείνου του γηπέδου για να μείνει ζωντανή η ιστορία της ομάδας».

