Προχωρά βάσει σχεδίου το πλάνο για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό

Σημαντικότατη ανακοίνωση εξέδωσαν από κοινού το πρωί του Σαββάτου ο Δήμος Αθηνών, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός και η ΑΕΠ Ελαιώνα για ό,τι αφορά στο πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης στο Βοτανικό.

Αυτό που είχε τονίσει πριν από μερικές μέρες ο Δήμαρχος, Χάρης Δούκας, οριστικοποιείται και εγγράφως, με την ΑΕΠ Ελαιώνα δια των μετόχων της Alpha Bank και Piraeus ν' αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως η οικοδομική άδεια αναμένεται να εκδοθεί το προσεχές καλοκαίρι και τονίζεται ότι το πλάνο για τις εγκαταστάσεις θα ολοκληρωθεί ταυτόχρονα με τη δημιουργία του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για το «τριφύλλι».

Η ανακοίνωση:

Ο Δήμος Αθηναίων, ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος (ΠΑΟ) και η Α.Ε.Π. Ελαιώνα Α.Ε., σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στο έργο πνοής της Διπλής Ανάπλασης και όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΑΟ, ενημερώνουν για τα παρακάτω:

Η μελέτη των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΑΟ τροποποιείται άμεσα, ώστε η κολυμβητική δεξαμενή ολυμπιακών διαστάσεων να ενταχθεί εντός του περιγράμματος (κόκκινη γραμμή) που προβλέπει το σχετικό Π.Δ.. Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στην έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας και δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο το κτιριολογικό πρόγραμμα, που προβλέπεται στο Παράρτημα 1 της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθήνας, του ΠΑΟ και της ΑΕΠ Ελαιώνα.

Η ΑΕΠ Ελαιώνα, δια των μετόχων της Alpha Bank και Piraeus, θα χρηματοδοτήσει πλήρως την κατασκευή των ως άνω αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΑΟ.

Η σχετική οικοδομική άδεια αναμένεται να εκδοθεί το καλοκαίρι του 2025. Υπενθυμίζεται ότι διάφορες πρόδρομες εργασίες (εκσκαφές, δυναμική συμπύκνωση του εδάφους, κ.α.) έχουν ήδη προχωρήσει. Διάφορες συμπληρωματικές εργασίες στην περιοχή ανέγερσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΑΟ (απορρύπανση, προσβάσεις, κλπ) θα δρομολογηθούν νωρίτερα από τον Δήμο Αθήνας.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΑΟ αναμένεται να ολοκληρωθούν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της ανέγερσης του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου, ώστε να είναι δυνατή η άμεση λειτουργία τους, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.

