Το τάνγκο του Σεμπαστιάν Λέτο στο ΟΠΑΠ Game Time

Τι λέει για τον Ματίας Αλμέιδα, τον Φώτη Ιωαννίδη, τον Νίκο Βέρτη και ποια υπόσχεση δίνει αν ανέβει η Κηφισιά στη Super League 1.

Βίντεο:

Ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αυστηρός προπονητής αλλά και καλλιτεχνική φύση. Ο Σεμπαστιάν Λέτο κάνει νέα καριέρα στην τεχνική ηγεσία της Κηφισιάς και δίνει μία ξεχωριστή συνέντευξη στο ΟΠΑΠ Game Time. Ξεγλιστράει με μαεστρία από τις quick fire ερωτήσεις της Λίλας Κουντουριώτη και υπόσχεται να επιστρέψει στην εκπομπή για να χορέψει τάνγκο αν η ομάδα του ανέβει στη Super League 1.

Ποιος παίκτης που αγωνίζεται σε μεγάλη ομάδα της Super League τού θυμίζει τον εαυτό του; Ποιον προπονητή θαυμάζει περισσότερο; Ποιο είναι το καλύτερο ματς αλλά και το σημαντικότερο γκολ της καριέρας του;

Κατσουράνης ή Καραγκούνης; Μπεργκ ή Σισέ; Ποιος θα κερδίσει στο ιταλικό ντέρμπι της Κυριακής Γιουβέντους- Ίντερ; Ποια ομάδα θα κατακτήσει το Ελληνικό Πρωτάθλημα;

Δείτε τις απαντήσεις του Σεμπαστιάν Λέτο στο ΟΠΑΠ Game Time:

https://youtu.be/8AnL2_rkePg

