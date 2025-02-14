Ο Ρουί Βιτόρια σχολιάζει την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο Ελσίνκι (2-1) και εκφράζει την πίστη του για την ανατροπή στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ. Αρχικά, ο Πορτογάλος τεχνικός αναγνώρισε τα λάθη της ομάδας κόντρα στη Βίκινγκουρ. Αντίθετα, δήλωσε αισιόδοξος πως οι «πράσινοι» θα παίξουν για την πρόκριση στη ρεβάνς. Έβγαλε είδηση ο Βιτόρια! Τι είπε για Μπακασέτα και Πάλμερ

