Έβγαλε είδηση ο Βιτόρια! Τι είπε για Μπακασέτα και Πάλμερ

Διαβάστε αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρουί Βιτόρια στην συνέντευξη τύπου του Βίκινγκουρ - Παναθηναϊκός για τους Μπακασέτα και Πάλμερ  

paopantou

Ο Ρουί Βιτόρια σχολιάζει την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο Ελσίνκι (2-1) και εκφράζει την πίστη του για την ανατροπή στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ. Αρχικά, ο Πορτογάλος τεχνικός αναγνώρισε τα λάθη της ομάδας κόντρα στη Βίκινγκουρ. Αντίθετα, δήλωσε αισιόδοξος πως οι «πράσινοι» θα παίξουν για την πρόκριση στη ρεβάνς. Έβγαλε είδηση ο Βιτόρια! Τι είπε για Μπακασέτα και Πάλμερ

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
