Ο Ρουί Βιτόρια σχολιάζει την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο Ελσίνκι (2-1) και εκφράζει την πίστη του για την ανατροπή στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ. Αρχικά, ο Πορτογάλος τεχνικός αναγνώρισε τα λάθη της ομάδας κόντρα στη Βίκινγκουρ. Αντίθετα, δήλωσε αισιόδοξος πως οι «πράσινοι» θα παίξουν για την πρόκριση στη ρεβάνς. Έβγαλε είδηση ο Βιτόρια! Τι είπε για Μπακασέτα και Πάλμερ
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.