Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου: Δύσκολες καιρικές συνθήκες στην πρώτη ιστιοδρομία

Δύο οι εκκινήσεις αλλά εντελώς διαφορετικές οι καιρικές συνθήκες στην πρώτη ιστιοδρομία του 57 ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού

Αγώνα της Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής». Τα ιστιοφόρα που έφυγαν από τη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης άνοιξαν πανιά για τη Χώρα της Άνδρου με νοτιοδυτικό άνεμο εντάσεως 7-8 ναυτικά μίλια ενώ τα σκάφη που πήραν εκκίνηση από τη Χίο ταξιδεύουν προς την «καπετάνισσα των Κυκλάδων» με βορειοδυτικό άνεμο εντάσεως 14-17 ναυτικά μίλια, σε μία ωραία πλαγιοδρομία που θα τα βοηθήσει να καλύψουν ένα μεγάλος μέρος της απόστασης μέχρι να «πέσει» το

σκοτάδι.

Την εκκίνηση από τη Βουλιαγμένη έδωσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο Ολυμπιονίκης του πόλο Στάθης Καλογερόπουλος.

Φωτογραφία: Νίκος Αλευρομύτης

«Πρόκειται για έναν ιστορικό αγώνα. Τα σκάφη που έφυγαν από τη Βουλιαγμένη θα περάσουν από τα στενά του Καφηρέα, σε μία διαδρομή που θα αναδείξει τη ναυτοσύνη των πληρωμάτων. Δώσαμε την εκκίνηση με τον Ολυμπιονίκη του πόλο Στάθη Καλογερόπουλο στέλνοντας παντού τα ισχυρά μηνύματα του αθλητισμού και, ειδικά, του ναυταθλητισμού, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας που συνδέεται άρρηκτα με τη θάλασσα», υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Φωτογραφία: Νίκος Αλευρομύτης

Οι διοργανωτές όμιλοι, ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, επέλεξαν στο πρόσωπο του πολίστα Στάθη

Καλογερόπουλου να τιμήσουν τους αθλητές και τις αθλήτριες του υγρού στίβου για τις εκπληκτικές εμφανίσεις τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμή. Στον στόλο του 57 ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου συμμετέχουν ολυμπιονίκες, πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπης αλλά και άνθρωποι που αγαπάνε το υγρό στοιχείο και έχουν διακριθεί σε αγώνες ανοικτής θάλασσας», τόνισε ο Ολυμπιονίκης του πόλο Στάθης Καλογερόπουλος.

Την εκκίνηση από τη Βουλιαγμένη παρακολούθησαν και οι Θεοφάνης Μυλωνάς, Head του Wealth Management της Eurobank και ο Γεώργιος Ερτζάν, Head του Group Private Banking της Eurobank.

Φωτογραφία: Νίκος Αλευρομύτης

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, μπουνάτσα αναμένεται να δυσκολέψει τις προσπάθειες των πληρωμάτων που προβλέπεται να φτάσουν αργά το βράδυ στο στενό του Καφηρέα, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Εύβοια και την Άνδρο και από την αρχαιότητα θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα περάσματα στο Αιγαίο.

Η απόσταση, τόσο από τη Βουλιαγμένη μέχρι τη Χώρα όσο και από τη Χίο μέχρι τη Χώρα Άνδρου, είναι 72 ναυτικά μίλια, κάτι που βοήθησε για να πραγματοποιηθούν δύο εκκινήσεις. Πρόκειται για την πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε κάτι τέτοιο στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου.

Χρυσός Χορηγός του αγώνα είναι το Group Private Banking της Eurobank. Ο Όμιλος Eurobank στηρίζει φέτος, για 7η διαδοχική

φορά τη διοργάνωση, έχοντας συνδεθεί άρρηκτα με την ιστιοπλοΐα μέσω και των εξαιρετικά επιτυχημένων χορηγιών αθλητών και αθλητριών που έχουν καταφέρει να κατακτήσουν τις υψηλότερες διακρίσεις στο άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Να σημειωθεί ότι το Group Private Banking της Eurobank είναι τα τελευταία χρόνια ο χορηγός και του σκάφους «Velos», των Ολυμπιονικών Παναγιώτη Μάντη και Παύλου Καγιαλή.

Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου διεξήχθη για πρώτη χρονιά το 1967, χάρη στις προσπάθειες του Ιωάννη Β. Γουλανδρή.

